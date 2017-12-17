Yunanistan’ın Başkenti Atina’da güvenlik güçleri tarafından yakalanarak tutuklanan DHKP-C üyesi olduğu belirlenen 9 şüphelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast hazırlığında olduğu iddia edildi. Yakalanan terör örgütü üyelerinin üzerinden suikasta ilişkin bir taslak ele geçirildiği belirtildi.

Atina’da yakalanan ve tutuklanan 9 terör örgütü üyesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast planı yaptığı iddia edildi. Terör örgütü üyelerinin hedefindeki tek ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu belirtildi.

EL BOMBALARI, ROKETATARLAR VE SUİKAST TASLAĞI BULUNDU

Alınan bilgilere göre, Atina’da güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen ve tutuklanan 9 DHKP-C terör örgütü üyesinin hedef aldığı ismin Yunanistan’a ziyarete gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu öne sürüldü. Öte yandan güvenlik güçlerinin şüphelileri yakaladıktan sonra ele geçirdikleri notlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olmak üzere roketatar ve el bombaları ile suikast planı yapıldığı ve suikastın taslağının da bulunduğu belirtildi.

ROKETATARLA SALDIRACAKLARDI

Şüphelilerin suikast planında Erdoğan’a ‘Akrep’ kod adının verildiği ve Yunanistan’a ziyarete gelen Erdoğan’ın konvoyunun geçişi sırasında iki yönlü roketatarlı saldırı gerçekleştirilmesi planlanmış ve mühimmatların Atina’nın doğusuna Parnitha Dağı eteklerine gömüldüğü öğrenildi.

SUİKASTÇILAR ARASINDAN TANIDIK BİR İSİM ÇIKTI

Suikast planı yapan ve yakalanan terör örgütü üyeleri arasında, 2013 yılında AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırıları faili olan Hasan Biber’in de yer aldığı bilgisi verildi.