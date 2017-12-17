Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni uyarıda Marmara bölgesi ve Trakya’da çok kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi. Yağışlar Trakya ve İstanbul’da etkisini arttırarak gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, Marmara Bölgesi, Trakya, Ege Bölgesi ve Batı Karadeniz Bölgesinde yer yer çok kuvvetli sağanak yağış görüleceği belirtildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ HANGİ İLLERDE GÖRÜLECEK?

Yapılan belirlemelere göre, İstanbul, Trakya başta olmak üzere Ankara, Çankırı, Kırklareli ve Çorum’un Batı ilçeleri kuvvetli yağışa teslim olacak. Kuvvetli yağış, Balıkesir, Çanakkale ve Kıyı ege bölgelerinde de etkisini gösterecek. Öte yandan Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yağışla birlikte kuvvetli rüzgarında etkili olması bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE BEKLENEN HAVA DURUMU

Meteoroloji’den yapılan değerlendirmelere göre bazı illerde beklenen hava durumu: İstanbul, sağanak yağışlı 17 derece, Ankara, parçalı bulutlu yer yer sağanak yağışlı 13 derece, İzmir, parçalı bulutlu aralıklarla sağanak yağışlı 18 derece, Antalya, çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17 derece, Adana ve Trabzon 19 derece ve Samsun parçalı bulutlu 19 derece.

BİR UYARIDA AKOM’DAN

İstanbul için bir uyarıda Afet ve Koordinasyon Merkezi’nden geldi. AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’un yer yer yağışa teslim olacağı ve yağışın öğle saatlerinden sonra şiddetli fırtına ile etkisini göstermeye başlayacağı belirtildi. Görülecek sağanak yağışın gece saatlerinde de devam edeceği ve İstanbulluların yeni haftaya yağışlı bir havayla başlayacağı belirtilerek vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.