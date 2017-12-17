Hakkari Şemdinli ilçesinde görev yapmakta olan Binbaşı İsmail C.’nin konakladığı misafirhanede tabancasıyla kalbine sıktığı ateş sonucunda hayatına son verdiği öğrenildi.

Hakkari Şemdinli ilçesinde görevli olan Binbaşı İsmail C., konaklamakta olduğu misafirhanede tabancasıyla kalbine sıktığı tek kurşunla hayatına son verdi.

HAYATINA SON VERDİ

Alınan bilgilere göre, Hakkari Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı olan merkez konuşlu Dağ Komando Tabur Komutanlığı’nda görevli olduğu öğrenilen Binbaşı İsmail C.’nin konaklamakta olduğu misafirhanede sabaha karşı saat 06.00 sularında tabancasıyla kalbine ateş ederek canına kıydığı öğrenildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Duyulan silah sesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Binbaşı İsmail C.’ye yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırdıkları ancak Binbaşı İsmail C.’nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.