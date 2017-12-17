﻿ Hakkari’de Görevli Binbaşı’dan Kahreden Haber: Tek Kurşunla Canına Kıydı!

Hakkari’de Görevli Binbaşı’dan Kahreden Haber: Tek Kurşunla Canına Kıydı!

Hakkari Şemdinli ilçesinde görev yapmakta olan Binbaşı İsmail C.’nin konakladığı misafirhanede tabancasıyla kalbine sıktığı ateş sonucunda hayatına son verdiği öğrenildi.

Anasayfa GÜNCEL Hakkari’de Görevli Binbaşı’dan Kahreden Haber: Tek Kurşunla Canına Kıydı!
Hakkari’de Görevli Binbaşı’dan Kahreden Haber: Tek Kurşunla Canına Kıydı!
Hakkari’de Görevli Binbaşı’dan Kahreden Haber: Tek Kurşunla Canına Kıydı! Tarih: 2017-12-17 Saat: 18:12:15
Güncelleme : 2017-12-17 18:12:15

Hakkari Şemdinli ilçesinde görev yapmakta olan Binbaşı İsmail C.’nin konakladığı misafirhanede tabancasıyla kalbine sıktığı ateş sonucunda hayatına son verdiği öğrenildi.

Hakkari Şemdinli ilçesinde görevli olan Binbaşı İsmail C., konaklamakta olduğu misafirhanede tabancasıyla kalbine sıktığı tek kurşunla hayatına son verdi.

HAYATINA SON VERDİ

Alınan bilgilere göre, Hakkari Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı olan merkez konuşlu Dağ Komando Tabur Komutanlığı’nda görevli olduğu öğrenilen Binbaşı İsmail C.’nin konaklamakta olduğu misafirhanede sabaha karşı saat 06.00 sularında tabancasıyla kalbine ateş ederek canına kıydığı öğrenildi. 

HASTANEDE CAN VERDİ

Duyulan silah sesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Binbaşı İsmail C.’ye yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırdıkları ancak Binbaşı İsmail C.’nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

 

Hakkari Şemdinli İntihar eden Binbaşı İsmail C. Binbaşı neden intihar etti Şemdinlide Binbaşı nasıl intihar etti
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu