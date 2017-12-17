Mersin’de bir karı koca arasında çıkan çay demleme tartışmasının sonu dehşetle bitti. 30 yaşındaki kadın gözü dönmüş kocasının işkencelerine maruz kalırken öfkeli koca karısını önce kemerle acımasızca dövdü daha sonra da üzerine su dökerek akıl almaz işkenceler yaptı.

Olay, Mersin Toroslar ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, açık ceza evinden izinli şekilde çıkan Dursun Ali Y. isimli adam karısı Gündüz Y. ile arasında çıkan çay tartışması sonucunda 8 yaşındaki çocuğun gözleri önünde büyük bir dehşet yaşandı. Gözü dönmüş adam karısını küçük çocuğunun gözleri önünde çeşitli işkenceye maruz bıraktı.

ÇAY DEMLEME KAVGASI ÇIKTI

Cezaevinde 1 yıllık cezası kalan ve bu cezayı açık cezaevinde tamamlayacak olan Dursun Ali Y.’nin izinli olarak evine geldiği öğrenildi. 10 yıldır evli olduğu aynı zamanda da amcasının kızı olduğu öğrenilen Gündüz Y. ve evdeki akrabaları ile sohbet eden Dursun Ali Y.’nin misafirlerini uğurladıktan sonra karısına sobanın üstünde kaynamakta olan çaydanlığı göstererek çay demleyip demlemediğini sordu. Karısından ‘Hayır’ yanıtını alan adamın daha sonra karısından ısıtıcıda su ısıtmasını istediği öğrenilirken genç kadının kocasından korktuğu için kendisini odaya kilitlediği belirlendi.

SABAHA KADAR İŞKENCE ETTİ

Karısına öfkelenen gözü dönmüş koca kapıyı kırarak içeri girdi ve karısını sobalı odaya götürerek belinden çıkardığı kemerle dövmeye başladı. Bir ara kendisini kaybettiği öğrenilen Dursun Ali Y.’nin karısını boynuna geçirdiği kemerle boğmaya çalıştığı öğrenildi. Bununla da yetinmeyen öfkeli kocanın karısının üstüne kaynar su döktüğü ve bir yere kaçmaması için kadını bağlayarak ağzını bantladığı öğrenildi. Öfkesi dinmeyen adamın karısına sabah saat 05.00 sularına kadar defalarca işkence ettiği öğrenildi.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK DEHŞETE ŞAHİT OLDU

Her şey çiftin 8 yaşındaki çocuklarının gözleri önünde yaşanırken babasının annesini kaynar su ile yaktığını gören E.Y isimli küçük çocuğun ‘Baba ne olursun yapma’ şeklinde yalvardığı iddia edildi. Gözü dönmüş babanın ise kızına, ‘Kafanı yorganın altına göm, sakın bakma. Yoksa seni de annen gibi yakarım’ dediği öğrenildi.

‘ÖZGECAN GİBİ ACI ÇEKTİRE ÇEKTİRE ÖLDÜRECEĞİM’

Sabah olduğunda kızının okuldaki yerli malı haftasını bahane ederek kocasını kızını okula götürmeye ikna eden kadının evden çıkar çıkmaz polisi arayarak yardım istediği öğrenildi. Polis ekiplerinin yardım ettiği kadının verdiği ifadenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenilirken talihsiz kadının yaşadığı korkunç anları anlattığı ve kocasının kendisine, ‘Seni boğarsam hemen ölürsün, seni Özgecan gibi acı çektire çektire öldüreceğim’ dediğini söyledi. Polis tarafından gözaltına alınan Dursun Ali Y. cezaevine gönderilirken talihsiz kadının tedavi gördüğü hastanede ameliyata alınacağı öğrenildi.