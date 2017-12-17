﻿ Twitter’dan Cevap Verdi: Fatih Portakal FOX TV Defterini Kapatıyor Mu?

Twitter’dan Cevap Verdi: Fatih Portakal FOX TV Defterini Kapatıyor Mu?

FOX TV ekranlarında Ana Haber bülteni ile özdeşleşen ünlü haber spikeri Fatih Portakal, kanal ile yollarını ayıracağı iddialarına sosyal medya hesabı Twitter’dan cevap verdi. Portakal açıklamasında, kanal yönetiminin istemediği sürede FOX TV’yi bırakmayacağını belirtti.

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Twitter’dan Cevap Verdi: Fatih Portakal FOX TV Defterini Kapatıyor Mu?
Twitter’dan Cevap Verdi: Fatih Portakal FOX TV Defterini Kapatıyor Mu? Tarih: 2017-12-17 Saat: 22:32:42
Güncelleme : 2017-12-17 22:32:42

FOX TV ekranlarında Ana Haber bülteni ile özdeşleşen ünlü haber spikeri Fatih Portakal, kanal ile yollarını ayıracağı iddialarına sosyal medya hesabı Twitter’dan cevap verdi. Portakal açıklamasında, kanal yönetiminin istemediği sürede FOX TV’yi bırakmayacağını belirtti.

FOX TV ekranlarının alışılmış yüzü olan ünlü haber spikeri Fatih Portakal, kanalın Walt Disney 21 st Century tarafından yaklaşık 52,4 milyar dolara satın alınmasının ardından kanaldan ayrılacağı haberlerine Twitter hesabından yanıt verdi. 

FOX TV’DEN AYRILIYOR MU?

FOX TV ekranlarında farklı ve eleştirel bir yorumla haber sunuculuğu yapan Fatih Portakal’ın FOX TV ekranlarından ayrılacağı konusu sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. İddiaların yayılmasının ardından Portakal, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan açıklamada bulundu. FOX TV ekranlarından ayrılacak iddiaları kol gezmeye başlayan Portakal, kendisini düşünenlere teşekkürlerini ilettikten sonra kanalın kendisini istememesi halinde kanaldan ayrılacağını duyurdu. Kanalın yeni patronunun kal demesi halinde kanalda kalacağını ve haber sunmaya devam edeceğini belirten Portakal, istenmemesi halinde de kanaldan ayrılacağını belirtti. ‘Patron beni istemezse demir atacak halim yok’ diyen Portakal, ‘Arkama bile bakmadan. Önümdeki aydınlık eni mutlu etmeye yeter.’ ifadelerinde bulundu. 

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com

 

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