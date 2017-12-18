Eğitim alanında faaliyet gösteren ve en yaygın sivil toplum kuruluşu olarak bilinen Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, çocukların eğitimi için Kanal D ekranlarında birçok ünlü ismi bir araya getirdi. İşte gecenin sunucuları ve sahne alan ünlü isimler…

Türkiye’de en yaygın sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Kanal D ekranlarında çocukların daha iyi bir geleceğe adım atması ve daha iyi bir eğitim alması için düzenlediği programda birçok ünlü ismi sahnede buluşturdu.

GECENİN SUNUCULARI

Kanal D ekranlarında TEGV, tarafından düzenlenen önemli proje kapsamında gecenin sunucuları ünlü sunucu Cem Davran ve ünlü oyuncu Deniz Çakır oldu. Muhteşem ikili geceye samimi sunumları ile renk kattı.

TEGV GECESİNDE SAHNE ALAN ÜNLÜ İSİMLER

Çocuklar için daha iyi bir gelecek ve daha sağlıklı bir eğitim amacıyla yola çıkan ve en yaygın sivil toplum kuruluşu olarak bilinen TEGV, Kanal D ekranlarında düzenlediği proje kapsamında çok sayıda oyuncu, şarkıcı ve komedyeni bir araya getirdi. Kanal D’de ekrana gelen projede sahneye, Ayça Bingöl, Ayta Sözeri, Birce Akalay, Demet Evgar, Erkan Kolçak Köstendil, Selin Şekerci, Can Gox, Miray Daner, Şebnem Hassanisoughi, Zara, Salih Bademci, Kanbolat Görkem Aslan Evrim Alasya, Güven Murat Akpınar, Zara ve Selim Bayraktar katıldı.

SMS VE BAĞIŞLAR EĞİTİME GİDECEK

Ünlü sanatçıların sahne aldığı gecede ekran başındaki izleyenlerin gönderdiği SMS’ler ve Türkiye’deki önemli isimlerin yaptığı bağışların çocukların eğitimine gideceği belirtildi. Canlı yayında zaman zaman telefon bağlantıları gerçekleştirildi ve çocukların eğitimine destek için birçok yerden bağış geldiği görüldü.

SAHNEDE RENKLİ ANLAR

Cem Davran ve Deniz Çakır’ın muhteşem sunumuyla ekranlara gelen TEGV Sosyal Sorumluluk Projesinde, çocukların eğitimi ve geleceği için sahneye çıkan ünlü isimlerin birbirleri ile sahneye çıkarak şarkı söylediği anlar renkli görüntülere sahne oldu. Ayça Bingöl ve Salih Bademci’nin sahnede birlikte söyledikleri ‘Kara Sevda’ adlı parçaya salon büyük coşkuyla eşlik ederken ünlü isimlerin muhteşem performansları büyük beğeni aldı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com