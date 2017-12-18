Dün Gaziantep’te bir parkta bulunan bir kız bebek cesedinin ardından kan donduran detaylar ortaya çıktı. Kız bebeğin parkta bulunmadan önce defalarca duvara vurularak öldürüldüğü izlenen güvenlik kameraları sonrasında ortaya çıktı.

Olay, dün Gaziantep’te meydana gelmişti. Vatandaşlar parkta valiz içinde buldukları minik bir kız bebek cesedini polis ihbar etmiş ve polis olay yerinde yaptığı inceme sonrasında olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Cesedi bulunan minik bebekle ilgili ortaya çıkan yeni detaylar herkesin kanını dondurdu.

BİR HAFTA ÖNCE ÖLMÜŞ

Olay yerinden alınarak Adli Tıp Kurumuna gönderilen minik bebeğin 5 aylık olduğu tespit edilirken vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve kafatasında kırıklar olduğu tespit edildi. Öte yandan minik bebeğin yaklaşık 1 hafta önce öldüğü tespit edildi.

DUVARA VURA VURA ÖLDÜRMÜŞLER

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından olayı araştırmak üzere oluşturulan özel ekipler olayın yaşandığı yerdeki MOBESE kameralarını incelediklerinde olayın perde arkasını çözdü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kadın ve bir adamın 5 aylık bebeği darp ettiği ve duvara vurduğu görüldü. Kan donduran görüntülerde cani adamın bebeği duvara vura vura öldürdüğü de tespit edildi. Görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, Suriye uyruklu olduğu belirlenen Ziyad El Abdullah ve bebeğin öz annesi olduğu tespit edilen 26 yaşındaki İhlas El Baho’yu gözaltına aldı. Zanlıların emniyette verdiği ifadelerinde bebeği sürekli ağladığı için döndüklerini söyledikleri ortaya çıktı.