﻿ Alışveriş Melekleri Saati Mi Değişti? Kanal D Yayın Akışında Alışveriş Melekleri Neden Yok?

Alışveriş Melekleri Saati Mi Değişti? Kanal D Yayın Akışında Alışveriş Melekleri Neden Yok?

Kanal D’de yayınlanan Alışveriş Melekleri yarışması, bugün yayınlanması gereken saatte yayınlanmadı. Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Deniz Akkaya’nın jüri üyesi olduğu yarışmanın yerine bugün Ekip Şahane isimli yeni yarışma yayınlanmaya başladı. Alışveriş Melekleri izleyicileri ise hemen “Alışveriş Melekleri Saati Mi Değişti”, “Alışveriş Melekleri bugün neden yok” ve “Alışveriş Melekleri yayından kaldırıldı mı” gibi soruların yanıtını aramaya başladı.

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Alışveriş Melekleri Saati Mi Değişti? Kanal D Yayın Akışında Alışveriş Melekleri Neden Yok?
Alışveriş Melekleri Saati Mi Değişti? Kanal D Yayın Akışında Alışveriş Melekleri Neden Yok? Tarih: 2017-12-18 Saat: 14:05:34
Güncelleme : 2017-12-18 14:05:34

Kanal D’de yayınlanan Alışveriş Melekleri yarışması, bugün yayınlanması gereken saatte yayınlanmadı. Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Deniz Akkaya’nın jüri üyesi olduğu yarışmanın yerine bugün Ekip Şahane isimli yeni yarışma yayınlanmaya başladı. Alışveriş Melekleri izleyicileri ise hemen “Alışveriş Melekleri Saati Mi Değişti”, “Alışveriş Melekleri bugün neden yok” ve “Alışveriş Melekleri yayından kaldırıldı mı” gibi soruların yanıtını aramaya başladı. 

Kanal D’nin moda yarışması Alışveriş Melekleri hafta içi hergün saat 13.00’da başlıyordu. Ancak bugün Alışveriş Melekleri 18 Aralık 2017 yeni bölüm yayınlanmadı. Kanal D Yayın Akışında da Alışveriş Melekleri yeni bölüm yer almayınca, izleyenler Alışveriş Melekleri Saati Mi Değişti ve Kanal D Yayın Akışında Alışveriş Melekleri Neden Yok sorusunun yanıtını aramaya başladı?

ALIŞVERİŞ MELEKLERİ 18 ARALIK YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Kanal D Yayın Akışında Alışveriş Melekleri 18 Aralık 2017 yeni bölüm yer almadı. İzleyenler de program yayından kaldırıldı mı sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Henüz programın yapımcısı konu hakkında bir açıklama yapmasa da yarışma yayından kaldırılmışa benziyor. Çünkü, Kanal D Yayın Akışında Alışveriş Melekleri bugün yer almıyor. Onun yerine Nergis Kumbasar  ve Mimar Selim Bey’in sunduğu “Ekip Şahane” yarışması başladı. 

 

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