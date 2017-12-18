Fox Tv Stil Avcıları 18.12.2017 yeni bölüm ile bugün ekranlara geliyor. Geçtiğimiz haftanın finalinde Stil Avcıları yarışmasında Yıldızlar takımından Sibel elenmişti. Sibel’in yerine Yıldızlar takımına yeni gelen isim ise Duygu Çevik oldu. Peki, Fox Tv Stil Avcıları 18.12.2017 yeni bölümde neler yaşandı? Stil Avcıları 18 Aralık 2017 Günün konsepti ne? Stil Avcıları 18 Aralık 2017 Günün Finalinde Kim Kazandı?

Sevilen moda yarışması Stil Avcıları yeni haftanın ilk bölümü ile bugün ekranlara geldi. Yeni haftada yeni bir yarış başlıyor. Bugün programda Yıldızlar takımına bir yeni isim daha dahil oldu. Haftanın finalinde elenen Sibel’in yerine bugün başka bir yarışmadan da tanınan Duygu Çevik dahil oldu. Peki, Stil Avcıları 18 Aralık 2017 yeni bölümde neler oldu?

STİL AVCILARI 18 ARALIK 2017 GÜNÜN FİNALİNDE YAŞANANLAR

Stil Avcıları 18 Aralık 2017 günü Melekler takımı adına Nükhet, Yıldızlar takımı adına Berna Arıcı yarışıyor. Günün konsepti Gömlek şıklığı ve bütçe 750 TL. Bugün bu bütçe ile en yüksek puanı alan yarışmacı günün birincisi olacak. Aynı zamanda bugün yarışan Berna Arıcı ile Berna Keklikler arasında da bir mücadele var. İki yarışmacı en yüksek puan konusunda birbirlerine düello teklif etti.

STİL AVCILARI 18 ARALIK 2017 GÜNÜN PUNLAMASI

Stil Avcıları’nda bugün yarışan Nükhet Hakan Akkaya’dan 4, Uğurkan Erez’den 6, Demet Şener’den ise 6 puan aldı. Yıldızlar Takımı adına yarışan Berna Arıcı ise Uğurkan Erez’den 7, Demet Şener’den 8 ve Hakan Akkaya’dan ise 9 puan aldı. Günün finalinde Berna Arıcı 24 puanla birinci oldu. Melekler takımından Nükhet’in toplam puanı ise 16 oldu. Haftanın ilk gününde Yıldızlar Melekler’e 8 puan fark attı.