Türkiye’nin Hababam Sınıfı’nda ‘Hayta İsmail’ olarak tanıdığı Ahmet Arıman, kendisinden tam 40 yaş küçük sevgilisi ile nikah masasına oturdu. Arıman, 23 yaşındaki genç sevgilisini kocasından boşattığı haberleri ile de gündeme gelmişti.

Hababam Sınıfı efsanesinin akıllara kazınan karakteri ‘Hayta İsmail’e can veren Ahmet Arıman, kendisinden 40 yaş küçük olan genç sevgilisi ile nikah masasına oturdu.

23 YAŞINDAKİ SEVGİLİSİNE NİKAH KIYDI

Türk televizyonlarında izleyicinin aklında Hababam Sınıfındaki ‘Hayta İsmail’ karakteri ile yer eden Ahmet Arıman, 23 yaşındaki sevgilisi Kader Kaynak ile dün akşam saatlerinde nikah masasına oturdu. Olaylı bir dönemden geçen çiftin nikahlarının da olaylı olduğu öğrenilirken, Ahmet Arıman, sevgilisinin de kendisinin de hiç kimseye bir şey yapmadığını ve içlerinin çok rahat olduğunu söylediği öğrenildi.

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI SORUN DEĞİLMİŞ

Dün akşam saatlerinde dünya evine giren Ahmet Arıman ve Kader Kaynak çiftinin aralarındaki büyük yaş farkını problem etmediklerini belirtti. Kendisini henüz yaşlanmış olarak görmediğini söyleyen Arıman genç sevgilisi için, ‘Bende isterdim biraz daha büyük olsun. Ne yapalım? Kaderimizde bu varmış.’ ifadelerini kullandı.

ÇİFTİN DÜĞÜNLERİ KAVGA NEDENİYLE ERTELENMİŞ

Daha önce genç sevgilisini kocasından ayırmasıyla gündeme gelen Ahmet Arıman, 29 Ekim’de yapılması gereken düğünlerinin sevgilisi ile aralarında yaşanan kavga nedeniyle bu tarihe ertelendiğini de açıkladı.

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Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com