Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan’da katıldı. Cenazede Berna Yılmaz ve Emine Erdoğan, uzun süre birbirlerine sarılarak ağladı.

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz, önceki gün intihar etmişti. Yavuz Yılmaz, bugün düzenlenen cenaze töreni ile son yoluculuğuna uğurlandı. Yavuz Yılmaz’ın cenazesi cami avlusuna getirildiği sırada Berna Yılmaz'ın son bakışı yürek yaktı. Cenazeye katılan Emine Erdoğan, birbirlerine sarılarak uzun süre ağladı.

ACILI ANNE CENAZEDE BİTKİN DÜŞTÜ

Yavuz Yılmaz'ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı. Mesut Yılmaz ile Berna Yılmaz'a başsağlığı dileyen Erdoğan çifti, ailenin acısını paylaştı. Berna Yılmaz’ın oğlunun ölümü ile yıkıldığı ve bitkin düştüğü de dikkatlerden kaçmadı.

EMİNE ERDOĞAN ACILI ANNENİN YANINDAN AYRILMADI

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ailenin yanından bir an olsun ayrılmadı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen törende anne Berna Yılmaz’ı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan teselli etti.