Polis ekipleri, çocuklarını ihmal ettiği ihbarı üzerine baskın düzenledikleri 35 yaşındaki annenin evinde hayatının şokunu yaşadı. Evde arama yapan polis ekipleri dondurucuda 3 tane köpek, evin her yerinde hamam böcekleri buldu.

ABD'de yaşanan olay, polisi bile şok etti. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, evin buzdolabında 3 ölü köpek buldu. Ev sahibi kadın tutuklanırken, iki küçük çocuğu yaşattığı ev, herkesi şaşkına çevirdi.

DAYANILMAZ KOKULAR GELİYORDU

35 yaşındaki Victoria Kanger'in 5 ve 14 yaşlarındaki kızlarını ihmal ettiği ihbarı üzerine eve baskın düzenleyen polis ekipleri, kadını gözaltına aldı. Eve yaklaşan ekipler, daha içeriye girmeden yoğun idrar ve çöp kokusu ile karşılaştı. Büyük güçlükle eve giren polisler, içeride büyük bir çöp yığını buldu.

HAMAM BÖCEKLERİ KOLTUKLARDA GEZİYORDU

Evde 5 yaşındaki kız çocuğu bulunduğunu belirleyen yetkililer, çocuğun hamam böcekleri tarafından istila edilmiş kanepede bulunduklarını söyledi. Gözaltına alınan kadına çocuk ihmali suçlamasının yöneltileceği iddia edildi.

KAFASINDA BİTLER VARDI

Polisler, dondurucuda buldukları köpeklerle ilgili soru sorduklarında kadının hayvanları öldükten sonra gömmek için kürek bulamadığını, bu nedenle de buzdolabında sakladığını söyledi. Yetkililerden biri, içeriye girdikten sonra bacaklarını pirelerin sardığını, zeminde dışkıların olduğunu ve küçük kızın ise kafasının bitlerle dolu olduğunu söyledi.