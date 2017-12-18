Seda Sayan ve Uğur Aslan’ın sunduğu 'Evleneceksen Gel' adlı evlilik programında ünlenen ve yakışıklılığı ile genç kızları peşinden koşturan gözde damat adayı George Khotivari'nin, hayatını kaybettiği öğrenildi.

'Evleneceksen Gel' adlı evlilik programında bir dönem kendine uygun eş adayı arayan ve daha sonra da şarkıcılık yapan George Khotivari'nin bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve hayatını kaybettiği öğrenildi. Gözde damat adayının hayatını kaybettiği haberini Tuğba Özay verdi.

BİR SÜREDİR KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Gürcistanlı George Khotivari, evlilik programları ile adını Türkiye’de duyurmuştu. Uzun süreden beri kanserle mücadele eden Khotivari'nin Kasım ayında hayatını kaybettiği ve cenazesinin Gürcistan’da toprağa verildiği öğrenildi.

CİNSEL İÇERİKLİ FİLMLERDE DE ROL ALMIŞTI

1999 yılında annesi Tsira Khotivari ile birlikte Türkiye’ye yerleşen Gürcistanlı George Khotivari, liseyi Türkiye'de okuyup Gürcistan’a müzik eğitimi almaya gitti. 2012 yılında Seda Sayan ve Uğur Aslan’ın sunduğu evlilik programına katılan Khotivari'nin Bodrum Türkbükü'nde çekilen +18'lik filmde rol aldığı ortaya çıkmış ve bu nedenle de programdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Filmlerde oynadığını kabul eden Khotivari, kendisine bir şey sorulmadığını ve onun da bu nedenle kimseye bir şey söylemediğini iddia etmişti.

YILDIZ TİLBE’YE EVLENME TEKLİF ETTİ

Seda Sayan, basında çıkan bu haberlere çok sinirlenmiş ve bu kişinin bütün evlenme programlarına çıktığını, sadece kendi programının eleştirildiğini söyledi. Daha sonra Hande Ataizi’nin programına katılan Khotivari, burada da Yıldız Tilbe'ye evlilik teklifi etmişti.