﻿ Nihat Hatipoğlu Bir Şehir Efsanesine Daha Son Noktayı Koydu! Göbek Bağının Nereye Gömüldüğü Önemli Mi?

Nihat Hatipoğlu Bir Şehir Efsanesine Daha Son Noktayı Koydu! Göbek Bağının Nereye Gömüldüğü Önemli Mi?

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’na ilginç sorular sorulmaya devam ediliyor. Bu defa da bir izleyici Hatipoğlu’na "Göbek bağının gömüldüğü yer insanın kaderini etkiler mi?" sorusunu yöneltti. Bu soruya Hatipoğlu, batıl inanç olduğunu ve Kur’an da yeri olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

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Nihat Hatipoğlu Bir Şehir Efsanesine Daha Son Noktayı Koydu! Göbek Bağının Nereye Gömüldüğü Önemli Mi?
Nihat Hatipoğlu Bir Şehir Efsanesine Daha Son Noktayı Koydu! Göbek Bağının Nereye Gömüldüğü Önemli Mi? Tarih: 2017-12-18 Saat: 22:06:44
Güncelleme : 2017-12-18 22:06:44

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’na ilginç sorular sorulmaya devam ediliyor. Bu defa da bir izleyici Hatipoğlu’na "Göbek bağının gömüldüğü yer insanın kaderini etkiler mi?" sorusunu yöneltti. Bu soruya Hatipoğlu, batıl inanç olduğunu ve Kur’an da yeri olmadığını söyleyerek yanıt verdi. 

ATV’de Perşembe ve Pazar geceleri yaptığı dini programlarla izleyenlerin sorularına yanıt veren ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na sorulan sorular zaman zaman haberlere de konu oluyor. Bu defa da ünlü ilahiyatçıya, göbek bağının gömüldüğü yerin insanın kaderini etkileyip etkilemediği soruldu. 

BİR ŞEHİR EFSANESİ DAHA YERLE BİR OLDU
Hatipoğlu, bir izleyicinin sorusuna, bu geleneğin nereden gediğini bilmediğini belirterek, batıl inanç olduğunu ve gerçekle bir alakası olmadığını söyledi. Kur’an da ve peygamberimizin emirlerinde böyle bir şeyin yeri olmadığını kesinlikle göbek bağının gömüldüğü yerin kaderi etkilemeyeceğini söyledi. 

 

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