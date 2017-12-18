Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılarda Balkanlardan gelecek olan soğuk hava ile birlikte kar yağışının da geri geleceği açıklandı. Özellikle Trakya Bölgesinde Edirne ve Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışının tüm yurtta hava sıcaklıklarının ciddi şekilde düşmesine neden olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya Bölgesi için kar uyarısı yaptı. Dünden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak yağışın yerini kar yağışına bırakacağı belirtilirken Kırklareli ve Edirne’nin yüksek kesimlerinde kara teslim olacağı açıklandı.

İSTANBUL’A KAR NE YAĞACAK MI?

Trakya için yapılan kar uyarılarının ardından İstanbullular karın yeniden geri dönüp dönmeyeceğini merak etmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İstanbul için kar yağışı beklenmezken Trakya Bölgesinde karla karışık yağmurun etkili olacağı ve Balkanlardan gelecek olan soğuk hava dalgasının tüm yurdu etkisi altına alacağı belirtildi. Öte yandan Trakya Bölgesinde kar yağışının etkisinin Çarşamba günü daha da artarak devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

İSTANBUL VE ANKARA’YA SEL UYARISI

Trakya Bölgesine kar yağışı uyarısı yapılırken İstanbul ve Ankara’ya sel uyarısı geldi. Dünden beri devam etmekte olan sağanak yağışın yeni günde etkisini daha da arttırarak devam etmesi beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Ankaralıları yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.