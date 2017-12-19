FETÖ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen ‘İzdivaç operasyonunda iğrenç gerçekler gün yüzüne çıktı. Örgütün liste yaptığı adayları evlilik için yönlendirdiği belirlenirken 1 kadını tam 3 erkeğe yönlendirdikleri öğrenildi.

Fethullahçı Terör Örgütü’ne düzenlenen izdivaç operasyonunda ortaya çıkan detaylar mide bulandırdı. Örgütün içinde sözde ‘aile’ düzenini sağlayan izdivaç yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında İstanbul başta olmak üzere toplamda 20 kente eş zamanlı operasyon düzenlendiği öğrenildi.

İZDİVAÇÇI ABİ ABLALAR YAKALANDI

İstanbul Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tam 20 kentte eş zamanlı olarak yürütülen operasyonda örgütün izdivaç sorumlusu olan abi ve ablalarının yakalandığı ve aralarında ByLock kullanıcısı olanlarında bulunduğu toplamda 106 kişiden 65’inin gözaltına alındığı öğrenildi.

EVLİLİK LİSTESİ ÇIKARTMIŞLAR

Belirlenen 106 kişiden 65’i yakalanırken firari olan 45 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi. Örgüt içindeki bekar kişiler için başlatılan evlilik çalışmalarında listeler hazırlandığı ve bu listelerde kadınlardan oluşan eş adaylarının, ‘A, B, C ve Turistler’ olmak üzere kategorilere ayrıldığı tespit edildi.

BİR KADINI 3 ERKEĞE ÖNERMİŞLER

Örgütün izdivaç ayağına düzenlenen operasyonda ortaya çıkanlar iğrençliğin boyutunu gözler önüne serdi. Örgüt içindeki sözde izdivaç sorumlusunun ByLock üzerinden gönderdiği mesajda, bir kadını tam 3 erkeğe önerdiği tespit edildi. Polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda sözde abilerin son sözü söylediği ve evlilik gerçekleşmeden önce eşlere imza attırdığı ortaya çıktı.