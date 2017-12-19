Magazin muhabirlerine açıklamalarda bulunan Hülya Avşar’ın ‘Hamileyim’ çıkışı herkesi şaşkına çevirdi. Muhabirlerle yaptığı sohbette çıkışıyla şoke eden Avşar kızı daha sonra şaka yaptığını açıkladı.

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, İstanbul gecelerinde muhabirlere yaptığı açıklamalarda herkesi şaşkına çevirdi. İstanbul Bebek’te kameralara takına Avşar kızının muhabirlerle yaptığı sohbette ‘Hamileyim’ demesi kısa süre bir şok yaşattı.

HAMİLEYİM DEDİ AKILLAR ŞAŞTI

İstanbul Bebek’te Levent İntepe ile bir araya gelen Hülya Avşar’ın ‘Selfie’ isimli filmlerinin vizyona girmesi konusunda toplantı gerçekleştirdikleri öğrenildi. Görüşme sonrasında muhabirlerin karşısına geçen Avşar kızı, muhabirlere yaptığı açıklamayla akıllara durgunluk verdi. Bir muhabirin kendisine sorduğu ‘Müjde var mı?’ sorusuna ‘Hamileyim’ diyen Avşar kızı herkesi şaşkına çevirdi. Kısa süre sonra şaka yaptığını söyleyen Hülya Avşar muhabirlerin de yüzünü güldürüyor.

‘BOMBARDIMANA BAŞLAYACAĞIZ’

Muhabirlerin sorularına cevap veren Avşar kızı, filmle alakalı toplantı yaptıklarını ve filmlerinin vizyona gireceği tarihi konuştuklarını ve daha bombardımana başlamadıklarını söyledi. Nisan ayında vizyona girecek olan filmlerinin tam tarihinin belli olmadığını söyleyen Avşar kızı, keyifli sohbet sırasında yeni filmlerinin bomba gibi geleceğini ve izleyenlerin filmi çok beğeneceğini de sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com