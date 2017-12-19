Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta patlama sesi duyulduğu ajanslardan son dakika bilgisi olarak geçti. Alınan bilgilere göre, duyulan patlama sesi sonrasında gökyüzünün dumanlarla kaplandığı öğrenildi.

Alınan son dakika bilgisinde Suudi Arabistan’ın başkentin Riyad’ta şiddetli bir patlama sesi duyulduğu ve sesin ardından gökyüzünün yoğun dumanla kaplandığı öğrenildi.

REMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Reuters’ten geçen son dakika bilgisinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta şiddetli patlama sesi geldiği ancak henüz yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadığı öğrenildi. Duyulan patlama sesi sonrasında bölgede gökyüzünün siyah dumanlarla kaplandığı belirtiliyor. Yaşanan olayla ilgili net bir açıklama gelmezken olayda ölü ve yaralı olup olmadığı da henüz bilinmiyor.

HUSİLER BALİSTİK FÜZE FIRLATTI

Alınan son bilgilerde, Yemen Merkezli Şii örgüt Husiler'in Suudi Arabistan başkenti Riyad'a balistik füze fırlattığı ve füzenin havada etkisiz hale getirildiği belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ AY FÜZE FIRLATILMIŞTI

Suudi Arabistan’da iç savaş yaşanan ülke Yemen’de İran destekli olarak Husiler’e karşı savaştıkları biliniyor. Yaklaşık 3 yıldır süren savaşta koalisyonun hava saldırıları düzenlediği bilinirken geride bıraktığımız aylarda Husiler tarafından Yemen’e füze fırlatıldığı ve füzenin başkent Riyad’taki bir havalimanının yakınlarına düştüğü belirtilmişti.