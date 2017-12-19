Muğla Dalaman ilçesinde bulunan İmam Hatip Lisesi’nde kalorifer sistemindeki LPG’den kaynaklanan sızıntı nedeniyle 1 öğretmen ve 21 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde yer alan bir İmam Hatip Lisesi’nde bugün öğle saatlerinde kalorifer sisteminde meydana geldiği öğrenilen LPG sızıntısı nedeniyle öğrencilerin ve bir öğretmenin zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

1 ÖĞRETMEN, 21 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Olayla ilgili alınan bilgilerde, okuldaki kalorifer sisteminden kaynaklandığı belirlenen LPG sızıntısı sonucunda 1 öğretmenin ve 21 öğrencinin zehirlendiği ve acilen hastaneye kaldırıldığı belirlendi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumu ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

OKULDA GAZ KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ

Muğla'nın Datça ilçesinde bir İmam Hatip Lisesinde meydana gelen zehirlenme vakası sonrasında okulda bşlatılan incelemede kaloriferden LPG sızıntısı olduğu belirlendiği öğrenildi. Yapılan incelemelerin sürdüğü belirtilirken henüz gaz sızıntısının neden kaynaklandığı belirlenemedi. Okulda eğitime ara verildiği öğrenilirken gerekli havalandırmaların yapıldığı ve gaz sızıntısının neden kaynaklandığını belirlemek için araştırmaların devam ettiği öğrenildi. Gaz sızıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan 1 öğretmen ve 21 öğrencinin tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.