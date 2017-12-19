RTÜK’ün televizyonda yasakladığı izdivaç programlarının ardından Seda Sayan ve Uğur Arslan programlarına internet ortamında yayın yapmaya başlamıştı. Son olarak izdivaç programında yaşanan rezalet bu kadarına da pes dedirtti.

RTÜK, yeni çıkarılan KHK kararı ile izdivaç programlarına yasak getirmiş ve tüm programlar format değiştirerek yayın hayatına devam etmişti. Seda Sayan ve Uğur Arslan’da format değiştirmiş ve kayıpları bulan, küsleri barıştıran program formatına geçiş yapmıştı. Ancak ikilinin bu programları uzun sürmedi ve internetten izdivaç programlarına devam etmeye başladıkları görülmüştü.

HANDE ATAİZİ’DE DENEMİŞTİ

Daha önce ünlü sunucu Hande Ataizi, RTÜK tarafından konulan izdivaç programı yasağını ilk delen isim olmuştu. Son olarak Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın internet ortamında başladığı izdivaç programında gelin ve damat adayları arasında yaşanan skandallar yine son bulmuyor. İkilinin gelin ve damat adayları arasında yaşananlara yaptığı müdahaleler ve gerçekleşen diyaloglar rezaleti gözler önüne sererken bu kez programda damat adayları Nurullah ve Selahattin’in arasında gelin adayı tartışması çıktığı görüldü. İki damat adayının ‘Benim adayıma talip oldun’ kavgasının çıktığı ve adayların arasında tansiyonun bir hayli yükseldiği hatta kafa kafaya geldikleri görüldü. Öte yandan iki damat adayı kavgaya tutuşurken sunucular Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın hiçbir müdahale etmediği yalnızca izledikleri görüldü.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.Aypiajans.com