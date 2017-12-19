İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında eylem amaçlı kente geldikleri belirlenen teröristlere yardım ettiği tespit edilen 53 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar sonucunda PKK terör örgütüne ait çok sayıda fotoğraf arşivi ele geçirildiği öğrenildi.

İzmir’de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında toplamda 65 kişi hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan yakalama kararı çıkarılırken emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonla arama listesinde bulunan 53 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonun Kemalpaşa, Menemen, Torbalı, Aliağa ve Tire ilçelerinde terör örgütü propagandası gerçekleştiren şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

FOTOĞRAF ARŞİVLERİ BULUNDU

Düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar sonucunda örgüte ait çok sayıda doküman, dijital malzemeler ve fotoğraf arşivleri ele geçirildiği öğrenildi. Öte yandan yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin kente gelen ve eylem hazırlığında olan PKK’lı teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlendi. Toplamda 65 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunurken adreslere düzenlenen operasyonlarda 53 kişinin yakalandığı diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin sorguya alınmak üzere İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü bilgisi alındı.