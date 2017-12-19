Sosyal medyadan bir kadınla tanışan ve 1 yıldır da ilişki yaşayan İskenderun'lu gence, kadının kocası kadın iç çamaşırı giydirerek tecavüz etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki F.A., internetten 27 yaşındaki E.D. ile tanıştı ve 1 yıldan bu yana da ilişki yaşıyordu. Genç adam, kadının kocası tarafından kendisine kadın iç çamaşırı giydirilerek fotoğraflarının çekildiğini ve tecavüze uğradığını iddia ederek şikayette bulundu.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞIP SEVGİLİ OLDULAR

İskenderun’da yaşayan ve bekar olan F.A., sosyal medya hesabı üzerinden yaklaşık 4 yıl önce Gaziantep'te yaşayan evli E.D. adlı kadınla tanıştı. Kadınla 1 yıl boyunca ilişki yaşayan F.A., daha sonra ayrıldı ancak son dönemlerde yeniden yazışmaya başladı.

ANTEP'E GİDİNCE KADININ KOCASININ TECAVÜZÜNE UĞRADI

F.A. daha sonra E.D.'nin daveti üzerine Gaziantep'e gitti. Kadının verdiği adrese giden F.A’yı kadının eşi ve yanında bulunan iki kişi, silah zoruyla otomobile bindirilerek ıssız bir yere götürdü. İddiaya göre F.A. burada kadının eşinin tecavüzüne uğradı.

KADIN İÇ ÇAMAŞIRI GİYDİRİP FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİLER, GASP ETTİLER

B.D. daha sonra kadın iç çamaşırı giydirerek F.A’nın fotoğraflarını çekti. Daha sonra da gencin parası ve telefonu gasp edildi. F.A., olaydan sonra İskenderun’a döndüğünü ve başından geçenler yüzünden kimse ile konuşamadığını ve en sonunda da dayanamayarak, ablası ve 2 arkadaşı ile başından geçenleri paylaştığını söyledi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi veren F.A., Gaziantep'te yaşayan E.D., eşi B.D. ve adını bilmediği arkadaşlarının cezalandırılmasını istediğini söyledi.