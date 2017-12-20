Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emrah yüzüne yaptırdığı botoksla tanınmayacak hale geldi. Emrah’ın botoksta ucuza kaçtığı iddia edilirken sosyal medyada bazı kullanıcıların Emrah’ın bu halini Kuşum Aydın’a benzettikleri görüldü.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emrah şimdilerde yüzüne yaptırdığı botoksla gündemde. ATV ekranlarında yayınlanan ‘Aşk ve Mavi’ dizisinin başrol oyuncusu Emrah, sosyal medyanın diline düştü.

CİMRİLİĞİYLE MEŞHURDU

Ünlü şarkıcı Emrah, özel hayatında aşırı cimri bir insan olmasıyla bilinirken son olarak dizi seti ekibinin düzenlediği yılbaşı partisine katılan Emrah’ın yüzündeki değişiklik büyük şekilde dikkat çekti. Düzenlenen partiye eşi Sibel Erdoğan’la katılan Emrah’ın yüzüne yaptırdığı botoks sosyal medya kullanıcılarından binlerce yorum aldı. Emrah’ın bu konuda da ucuza kaçtığı ve yüzünü tanınmayacak hale getirdiği öne sürüldü.

KUŞUM AYDIN’ A MI BENZEDİ?

Türkiye’nin küçük Emrah’ı ünlü şarkıcı ve oyuncu Emrah Erdoğan, yüzündeki yaşlılık çizgilerini ortadan kaldırmak ve gençleşmek için botoks yaptırdı. Botoks konusunda da cimri davrandığı ve ucuz bir yola başvurduğu iddia edilen sanatçının şişmiş ve gerilmiş yüzü Kuşum Aydın’a benzetildi. Sosyal medyada büyük gündem haline gelen Emrah’ın partide eşi ile birlikte çekildiği fotoğrafın altına binlerce yorum geldi. Birçok kullanıcı Emrah’ın botokslu fotoğrafına, ‘Ucuza kaçmış’, ‘Botoksta da cimri davranmış’ ve ‘Kuşum Aydın’a benzemişssin’ şeklinde yorumlar yaparak ünlü şarkıcının botokslu yüzüne eleştirilerde bulundu.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com