Fox TV Stil Avcıları 20 Aralık Son Bölümde yine yarışmacılar birinci olabilmek için yarışıyor. Bugün Melekler Takımı adına Ecem, Yıldızlar takımı adına ise İdil yarışıyor. Melekler Takımı kendi arasında tartışmaktan yarışmaya adapte olamıyor. Peki, Fox TV Stil Avcıları 20 Aralık Son Bölümde Günün Birincisi Kim Oldu? Stil Avcıları 20 Aralık 2017 Günün Finalinde neler yaşandı? İşte Detaylar…

Sevilen moda yarışması Stil Avcıları 20 Aralık 2017 yeni bölüm ile bugün ekranlara geldi. Bugün yine Melekler Takımından ve Yıldızlar takımından birer yarışmacı, günün finalinde daha yüksek puanı alabilmek için yarıştı. Peki, Fox TV Stil Avcıları 20 Aralık Son Bölümde Melekler Mi, Yıldızlar Mı birinci oldu? İşte, bugün Fox TV Stil Avcıları 20 Aralık Son Bölümde yaşananlar…

FOX TV STİL AVCILARI 20 ARALIK GÜNÜ YAŞANANLAR

Bugün İdil ve Ecem’e günün konsepti olarak “Renk Şıklığı” verildi. Ancak yarışmacıların siyah ve beyaz renkleri kullanması yasak. Bugün yarışmacılar yine birinci olabilmek için en iyi kombinelerini hazırlamaya çalışıyor. Peki, Fox TV Stil Avcıları 20 Aralık 2017 son bölümde en iyi kombini yaparak en yüksek puanı alan kim olacak? Bu sorunun yanıtını biraz sonra sizlere vereceğiz.

FOX TV STİL AVCILARI 20 ARALIK GÜNÜN FİNALİ

Günün finalinde Ecem ve İdil podyuma çıktı. Ecem bugün jüri üyelerinden toplam 23, yarışmanın en iddialı ve tarz isimlerinden İdil ise 13 puan alarak büyük bir hezimet yaşadı. Yarışmanın en az puanını alan İdil, günü ikinci tamamlarken, aynı zamanda 6 puan önde olan Yıldızlar takımı, İdil’in 10 puan fark almasının ardından 4 puan geriye düştü.