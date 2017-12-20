Yemekteyiz 78. Bölüm 20 Aralık 2017 günü ekranlara geliyor. Songül Hanım, bugün haftanın üçüncü gününde yarışacak ve menüsünü rakiplerine beğendirmeye çalışacak. Peki, Yemekteyiz 78. Bölüm 20 Aralık 2017 son bölümde neler yaşandı? Yemekteyiz 20 Aralık 2017 Songül Hanım yemeklerini yetiştirebildi mi, kaç puan aldı? İşte, Yemekteyiz 20.12.2017 son bölümde yaşananlar…

TV 8’in fenomen yemek yarışması Yemekteyiz 20 Aralık 2017 yeni bölüm ile bugün ekranlara geldi. Onur Büyüktopçu’nun sunduğu yarışmada, bugün haftanın sivri dilli isimlerinden Songül hanım yarışıyor. Peki, Yemekteyiz 78. Bölümde neler yaşandı? Songül Hanım, Yemekteyiz 20 Aralık 2017 son bölümde neler oldu?

YEMEKTEYİZ 78. BÖLÜM SONGÜL HANIMIN EVİNDE NELER OLDU?

Yemekteyiz 78. Bölüm yarışmacısı Songül Hanım, alışverişten eve döndüğünde büyük şok yaşadı. Songül Hanım, suların olmadığını görünce, hijyenik olmayacak diye zamanı kalmasına rağmen salatasını yapmadı. Masada yemeklerini sunan Songül Hanımı en çok eleştiren isim ise Yalçın bey oldu. Yalçın bey, hemen hemen bütün yemekleri eleştirdi. Bugün Songül Hanımın hiçbir yemeği beğenilmedi ve özellikle krep ara sıcak olarak sunulduğu için çok eleştirildi. Laz Böreği de Karadeniz gelini olan Arzu Hanımın eleştiri oklarının hedefindeydi. Arzu Hanım, laz börğinin doğru yapılmadığını iddia etti.

YEMEKTEYİZ 78. BÖLÜM SONGÜL HANIM KAÇ PUAN ALDI?

Yemekteyiz 78. Bölüm yarışmacısı Songül Hanım’a, bugün rakipleri Arzu Hanım 5, Alex Bey 3, Nergis Hanım 3 ve Yalçın Bey ise 2 puan verdi. Songül Hanım günü 13 puan ile tamamladı.