Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed tarafından yapılan açıklamada, ‘hırsız’ iftirası atılan Fahreddin Paşa bir döneme damga vurmuş hikayesi ve ‘Çöl Kaplanı’ lakabıyla yeniden gündeme geldi. İşte Medine’yi müdafaa eden Çöl Kaplanı lakaplı Fahreddin Paşa’nın efsane hikayesi…

Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed tarafından yapılan ‘hırsız’ iftirası ile gündeme gelen Fahreddin Paşa, Medine’deki kutsal emanetleri müdafaa ederek İstanbul’a getiren ve bu süreç içerisinde yalnızca çekirge yiyerek beslenen kahraman bir askerdir.

FAHREDDİN PAŞA KİMDİR?

Çöl Kaplanı lakabıyla anılan ve asıl adı Fahrettin Türkan olan namı diğer Fahreddin Paşa, içi Peygamber sevgisi ile dolu olan vatanperver bir Osmanlı Paşasıdır. Osmanlı Paşaı Fahrettin Türkan, Hz. Peygamber’in kabrini sürekli olarak ziyaret ederek bir türbedar gibi çalışmıştır. Medine’deki isyanların giderek arttığı bir dönemde bölgeye giderek kutsal toprakları yanındaki Müslüman askerlerle müdafaa etmiş ve şehirde yalnızca çekirgeyle beslenerek kutsal toprakları sonuna kadar müdafaa etmiştir. Burada mücadele verdiği süreç içerisinde Hz. Peygamberin kabrine giden tüm yolları genişletmiş ve Osmanlı askerlerin Cennetü’l Baki mezarlığını da düzenleyerek ülkesine olan hassasiyetini sonuna kadar göstermiştir. Müslümanlar ve Ruslar arasında 1877-1878 yılları arasında çıkan savaşta binlerce Müslüman katledilerek göçe zorlanırken bu dönemde asker olma isteğiyle yanıp tutuşan Fahreddin Paşa, Medine’yi kuşatmak isteyen İngilizlere karşı kutsal toprakları en iyi şekilde müdafaa ederken bunun yanı sıra Ermeni isyanları ile de uğraşmıştır. İngilizlere karşı kutsal toprakları müdafaa eden Fahreddin Paşa, burada bulunan yaklaşık 100 parça kutsal emaneti İstanbul’a başarıyla nakletmiştir. 2 yıl boyunca Medine’de kutsal toprakları savunan Paşa, 5 Şubat 1936 yılında Tümgeneral rütbesiyle TSK’dan emekli olmuştur. 22 Kasım 1948 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Fahreddin Paşa’nın mezarı İstanbul’da bulunmaktadır.