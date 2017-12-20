CHP, mecliste Milli Savunma Bakanlığı’na Gölcük Donanma Komutanlığına at eti satıldığı iddiasını sordu. Soruya yanıt veren Milli Savunma Bakanı Canikli, analizler sonucunda askerlerin yemeklerinde 4 ton kavurmada at eti tespit edildiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından yapılan açıklamada skandal ortaya çıktı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı için konserve kavurma alındığını belirten Canikli, yapılan analizler sonucunda 4 bin 50 kilogram konservede at eti tespit edildiğini, ancak bu konservelerin henüz personele sunulmadan bulunduğunu söyledi.

FİRMADAN ALINAN KONSERVE 12 BİN 500 KİLOGRAM

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TBMM’de verdiği yazılı soru önergesini yanıtlayan Canikli, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı için firma ile 12 bin 500 kilogram kavurma tipi kutulanmış et konservesi için sözleşme imzaladıklarını belirtti. Pınarsan İnş.Nak.San. ve Ltd.Şti. ile 8 Ekim 2015 tarihinde MSB Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığınca sözleşme imzalandığını belirten Canikli, kavurmanın 8 bin 950 kilogramının sorunsuz olduğunu ancak kalan 5 bin 550 kilogramdan koku geldiği için değiştirilmesi istendiğini söyledi.

ANALİZLERDE AT ETİ ÇIKTI

Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından söz konusu firmadan alınan ürünlerin serolojik analizlerinin yapıldığını belirten Canikli, analizler sonucunda 4 bin 50 kilogram kavurmada at eti tespit edildiğini söyledi.

FİRMA HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından konservelerde at eti çıkması ile birlikte firmanın sözleşmesinin fesh edildiğini belirten Canikli, aynı zamanda söz konusu firmanın kamu ihalelerine girememesi için de işlem başlatıldığını dile getirdi. Ayrıca firma hakkında Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Canikli, konservelerin analizleri yapılmadan personele verilmediğini, yani 4 ton konservenin personele sunulmadan at etinden yapıldığının belirlendiğini söyledi.