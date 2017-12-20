ABD’de bir öğretmen ile öğrencisi arasında geçen ilişki skandalı kadının kocasının ikiliyi yatakta basmasıyla son buldu. 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişki yaşayan öğretmenin olayın adından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Olay, ABD’de yaşandı. 29 yaşında olduğu belirlenen Andrea Baber isimli kadın öğretmenin 15 yaşındaki öğrencisi ile cinsel ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Kadının öğrencisi ile yaşadığı ilişki kocası tarafından yatakta basılmasıyla gün yüzüne çıkarıldı.

ÖĞRENCİNİN BABASINA FOTOĞRAF GÖNDERMİŞ

Geride bıraktığımız haftalarda ortaya çıkan olayda, karısını öğrencisi ile yatakta basan adamın 15 yaşındaki çocuğun babasına karısının ve öğrencisinin ilişkiye girdiğini ispat eden fotoğrafları mail yoluyla gönderdiği öğrenildi.

YATAKTA BASILDILAR

29 yaşındaki Andrea Baber isimli kadın öğretmenin 15 yaşındaki öğrencisi ile cinsel ilişki yaşadığı ve bu ilişkinin yaklaşık 1 yıldır devam ettiği belirlendi. 1 yıl boyunca devam eden ilişki boyunca kadın öğretmenin öğrencisini haftada bir kez evine davet ederek cinsel ilişkiye girdiği öğrenildi. Kadın öğretmenin olayın ardından polise verdiği ifadesinde, karısını ve 15 yaşındaki öğrencisini yatakta bastığını ve ikilinin çırılçıplak olduğunu söylediği öğrenildi. Karısının öğrencisi ile çekilmiş birçok çıplak fotoğrafı da olduğunu belirten adam, yatakta bastığı karısını polise şikayet ederek yaşanan iğrenç olaya son vermiş.

UYUŞTURUCUDA KULLANDIRTMIŞ

29 yaşındaki Andrea Baber isimli kadın öğretmenin Dil ve Edebiyat branşında çalıştığı ve 15 yaşındaki öğrencisine uyuşturucuda kullandırttığı tespit etti.