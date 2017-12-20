Kayseri'de 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren engelli babanın savunması kan dondurdu. Savunmasında, oğlunu öldürdüğünü ama kendisini de öldürmek istediğini söyleyen engelli baba, çok uğraşmasına rağmen başaramadığını söyledi.

Kayseri’de hiperaktif olan 13 yaşındaki engelli oğlunu urganla boğarak öldüren engelli babanın yargılanmasına başlandı. İlk kez hakim karşısına çıkan engelli baba, Oğlunu 1 metrelik urganla öldürdüğünü, daha sonra da kendisini öldürmeye kalktığını ancak başaramadığını söyledi. Babası tarafından öldürülen çocuğun annesi ise eşinden şikayetçi olmadı.

OLAY NASIL OLDU?

12 Kasım 2017 günü saat 14.00’da Melikgazi ilçesi Kıranardı Fatih Mahallesi Büklüm Sokak'ta yaşanan korkunç olayda, 43 yaşındaki bedensel engelli Hasan E. iddiaya göre Hiperkatif olan oğlu 12 yaşındaki Haydar E.'ye sinirlendi. Oğlunu sürekli uyarmasına rağmen yaptığı şeyi yapmasına sinirlenen bedensel engelli baba, oğlunu öldürdükten sonra kendisi de intihar etmeye kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Hasan E.'yi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden çocuk ise morga götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde buldukları delilleri toplarken, Hasan E. tutuklanarak cezaevine götürüldü.

KENDİSİNİ DE ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ

Bugün hakim karşısına çıkan engelli baba savunmasında, oğlunu öldürdükten sonra kendisini de öldürmeye çalıştığını, bileklerini kestiğini ancak başaramadığını söyledi. Sanığın eşi ve ölen çocuğun annesi ise mahkemede kocasından şikayetçi olmadı.