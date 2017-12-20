ABD’nin Tennessee eyaletinde dünyaya gelen Emma Wren isimli kız bebek Tıp kayıtlarına doğumla sonuçlanan en uzun süre dondurulmuş embriyo olarak geçti. Emm Wren isimli kız bebeğin tam 24 yıl önce dondurulmuş olan bir embriyodan dünyaya geldiği öğrenildi.

Emma Wren isimli kız bebek 25 Kasım 2017 tarihinde ABD’nin Tennesse eyaletinde Benjamin-Tina Gibson çiftinin çocukları olarak dünyaya geldi. Ancak kız bebeğin Tıp tarihine geçen bambaşka bir hikayesi vardı. Emma isimli kız bebek aslında 1992 yılının Ekim ayında döllenmiş ve dondurulmuştu. Bebeğini dünyaya getiren 26 yaşındaki genç anne embriyo dondurulduğunda henüz sadece 1.5 yaşındaydı.

EN UZUN SÜRE DONDURULMUŞ EMBRİYO

Alınan bilgilere göre, Kriyoprezervasyon yöntemiyle dondurulan bu bebek tam 24 yıl bekledikten sonra 2017’nin Mart ayında anne Tina’nın rahmine nakledildi. 25 Kasım 2017 tarihinde dünyaya gelen Emma bebek Tennessee Üniversitesi Tıp Kütüphanesi’nin kayıtlarına, doğumla sonuçlanan en uzun süre dondurulmuş embriyo olarak geçti. Minik bebeğin dünyaya gözlerini açtığında 2.9 kilo olduğu ve boyunun 15 santim olduğu belirlendi. Genç çiftin bebeklerini kucaklarına aldıklarında oldukça heyecanlı olduğu öğrenilirken 24 yıl dondurulan bebeklerinin şu anda kollarında olmasının mükemmel bir mucize olduğunu söyledikleri öğrenildi. Doktorlar ise embriyoların dondurulmasının yaşamı tasdik eden bir seçenek olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve herkesin deneyebileceği bir şey olduğunu belirtti.