Yunanistan’da, Noel heyecanı yerini korkuya bıraktı. Halk “Yeşil Siyah Kundakçılar” adlı anarşist bir örgüt yüzünden büyük korku yaşıyor.

Bir internet sitesi üzerinden bildiri yayınlayan “Yeşil Siyah Kundakçılar” adlı örgüt, ülkede sıklıkla tüketilen üç kola markasının pet şişelerine, süt ve salamlara, şırınga ile hidroklorik asit (tuz ruhu) enjekte ettiklerini ve bu ürünlerin 20-24 Aralık tarihleri arasında Atina ve Selanik’teki süpermarketlerin raflarına yerleştireceklerini iddia ederek tehditte bulundu.

YILBAŞI KUTLAMALARI İÇİN TEHDİT ETTİLER

Örgüt yayınladığı bildiride her yıl Noel ve yılbaşı sofralarını kurmak için büyük çevre kirliliğine neden olunduğunu, milyonlarca hayvanın da katledildiğini söyledi. Yayınlanan bildirinin yanı sıra söz konusu gıda maddelerine hidroklorik asitin nasıl enjekte edildiğini ve yeniden nasıl ürünlerin ambalajlandığını gösteren fotoğraflar da paylaşıldı.

POLİS ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Yunanistan polisi, örgütün tehdidinin ardından soruşturma başlatırken Gıda ve Tarım Bakanlığına bağlı Gıda Denetim Kurumu (EFET) da harekete geçti ve vatandaşlar, 20-25 Aralık tarihleri arasında örgütün bildirisinde belirttiği gıda ürünlerini satın almamaları konusunda uyarıldı. Bakanlık süpermarketlere de bu ürünleri raflarından kaldırmaları çağrısında bulundu.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLARDI

2013 ve 2016 yılları arasında da “Yeşil Siyah Kundakçılar” bazı gıda maddelerini zehirlediklerini iddia etmiş, ancak bu tehdidin aslının olmadığı anlaşıldı.