HDP Milletvekili Garo Paylan’ın AK Parti Milletvekili İlknur İnceöz’e ‘Ahlaksızlık yapma’ şeklinde çıkışması sonucunda AK Parti ve HDP’li Milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde HDP Milletvekili Garo Paylan’ın AK Parti Milletvekili İlknur İnceöz’e ‘Ahlaksızlık yapma’ diye bağırması üzerine AK Partili ve HDP’li vekiller arasında kavga yaşandı.

MAN ADASINI GÜNDEME GETİRDİ

TBMM’de görüşülmeleri devam eden Maliye Bakanlığı bütçeleri konuşmasında açıklamalarda bulunan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın AK Parti’ye yönelik olarak Man Adası belgelerini gündeme getirmesi üzerine ortam bir anda gerildi. Paylan’ın ‘Bu vergi ahlaksızlıklarıyla yürüyemeyiz arkadaşlar’ şeklindeki açıklamaları gerginliği giderek arttırdı.

AHLAKSIZLIK YAPMA DİYE BAĞIRDI, KAVGA GİDEREK BÜYÜDÜ

HDP Milletvekili Paylan’ın açıklamaları sonrasında kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Paylan’a karşılık olarak, ‘Mecliste ahlak dersi alacağımız son kişi bile değilsiniz’ şeklinde açıklama yaptı. Paylan’ın bu sözler üzerine İnceöz’ü hedef alarak ‘Ahlaksızlık yapma’ diye bağırması ipleri koparak son açıklama oldu. AK Parti Milletvekilleri Paylan’ın sözlerine tepki göstererek üzerine yürürken İlknur İnceöz’ünde kendisine ahlaksız diye bağıran Paylan’a tepki göstererek HDP sıralarına doğru ilerlediği görüldü. Kavganın giderek büyümesi üzerine oturuma ara verilirken diğer Milletvekillerinin araya girerek kavganın daha fazla büyümesini önledi. Meclis son günlerde Milletvekillerinin kavgalarıyla sık sık gündeme gelirken görüşmeler yaşanan kavgalar nedeniyle ara verilerek devam ediyor.