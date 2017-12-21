Gaziantep’te bir evin zemin katında patlama meydana geldiği ve yaşanan patlamanın neden meydana geldiği henüz belirlenemediği öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekiplerinin gönderildiği belirtildi.

Olay, gece saatlerinde Gaziantep merkez Binevler Mahallesi 70. Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre 4 katlı bir binanın zemin katında meydana gelen patlamanın neden kaynaklandığı belirlenemezken duyulan patlama sesinin büyük panik yarattığı öğrenildi.

CAMLAR KIRILDI, BÜYÜK GÜRÜLTÜ DUYULDU

Bir binanın zemin katında henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde meydana gelen patlama sonucunda evlerin camlarının kırıldığı öğrenildi. Binada yaşayan vatandaşlar büyük panik ve korku yaşarken patlamanın büyük bir gürültüyle meydana geldiği ve herkesi sokağa döktüğü görüldü. Yapılan ihbar üzerine adrese ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin bölgeye gelerek güvenlik şeridi oluşturduğu ve sebebi henüz belirlenemeyen patlamayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Yaşanan patlamada ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmezken polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.