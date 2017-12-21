Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Aralık 2017 Son Bölüm ile bugün ekranlara geldi. Sunucu Müge Anlı bugün canlı yayında doğum gününü kutladı. Hayranları ve sevdikleri Müge Anlı’nın doğum günü için stüdyoyu çiçek yağmuruna tuttu. Müge Anlı’nın gündeminde şu anda 2,5 yıl önce Samsun’da öldürülen Veysel Çilingir var. Aynı zamanda Kastamonu’da kayıp olan ailenin de akıbeti belli oldu. İşte Müge Anlı son bölümde yaşananlar…

ATV’de hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı son bölümde yine bir cinayet olayı aydınlatılmaya çalışılıyor. Kastamonu’da geçtiğimiz ay bir evde çıkan yangının ardından aynı ailenin 4 üyesi kaybolmuştu. Kayıp ailenin katledildiği ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşulan diğer bir konu ise Samsun’da gece yarısı öldürülen Veysel Çilingir oldu. Veysel Çilingir’i kardeşi Yakup Çilingir mi öldürdü? Aile neden Yakup Çilingir ve Ayşe Çilingir’den şüpheleniyor?

KASTAMONU’DA AİLEYİ KATLETTİLER

Kastamonu’da çıkan esrarengiz yangın uzun süreden beri gündemdeydi. Yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan kişiler, aileyi öldürüp uçurumdan attıklarını itiraf etti. 5 kişilik aile, hayvanlarını çalmak için katledildi. Uçurumdan atıldığı iddia edilen ailenin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

VEYSEL ÇİLİNGİR’İN KATİLİ BULUNDU MU?

Samsun’da vurularak öldürülen Veysel Çilngir’in ölümü de Müge Anlı son bölümde araştırılıyor. Veysel Çilingir’in cinayet günü evde eşi ve kardeşi ile kavga ettiği, ardından da eşi Ayşe Çilingir’in yanına gittiği iddia ediliyor. Ailenin şüpheleri ise Yakup Çilingir ve Ayşe Çilingir üzerine yoğunlaşıyor. 2,5 yıl önce işlenen cinayette katil ya da katillerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.