Avustralya’da bugün art arda facialar yaşanıyor. Bugün sabah saatlerinde yayaların arasına dalan bir aracın 19 kişiyi yaralamasının ardından alış veriş merkezinde gaz patlaması meydana geldiği öğrenildi. İşte detaylar…

Avustralya güne art arda facialarla başladı. Melbourne şehrinde yer alan bir alış veriş merkezinde gaz patlaması meydana geldiği öğrenildi. Bunun öncesinde sabah erken saatlerde bir araç yayaların arasına dalmış ve 19 kişiyi yaralamıştı. Olayın ardından açıklama yapan polis, araç sürücüsünün eylemi bilinçli olarak gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

PATALAMA SONRASI YANGIN

Sabah saatlerinde yaşanan olayın ardından bir alış veriş merkezinde patlama meydana geldiği ve yapılan açıklamalarda, patlamanın gaz patlaması olduğu belirtildi. Yaşanan patlama sonrasında alış veriş merkezinde yangın çıktığı öğrenilirken yangına müdahale edildiği ve kontrol altına alındığı belirtildi. Çıkan yangınla büyük bir panik yaşayan vatandaşların kaçışmaya başladığı ve patlama seslerinin büyük korku yarattığı öğrenildi.

SABAH SAATLERİNDE FACİA YAŞANMIŞTI

Alış veriş merkezinde meydana gelen yangın öncesinde Melbourne şehrinde de bir araç yayaların arasına dalmış ve 19 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Olayın ardından yapılan açıklamada, eylemin bilinçli olarak gerçekleştirildiği bu olayın hemen ardından şehirdeki bir alış veriş merkezinde yaşanan patlamanın da şüpheli bulunduğu ve durumun detaylı bir şekilde araştırılmaya devam ettiği aktarıldı.