FOX TV’de Ana Haber Bültenlerinin vazgeçilmez ismi haline gelen ünlü haber spikeri Fatih Portakal’ın kanalın satılmasının ardından işine son verilip verilmeyeceği tartışmalar gündeme oturmuş ve herkes Portakal’ın akıbetini merak etmeye başlamıştı. Fatih Portakal’ın reytinglerdeki başarısının kanaldaki yerini korumasını sağladı ve işine devam etmesine karar verildiği öğrenildi.

FOX TV ekranlarında Ana Haber Bülteninin farklı yorumu ve sunumuyla vazgeçilmez ismi haline gelen ünlü haber spikeri Fatih Portakal, kanalın başka birine satılmasının ardından işine son verilip verilmeyeceği haberleri ile gündeme gelmişti. Portakal’ın kanaldan ayrılacağı iddiaları konuşulmaya devam ederken son kararın verildiği açıklandı.

REYTİNGLERDEKİ BAŞARISI DEĞERLİ KILDI

Fatih Portakal’ın haber sunumu ve farklı yorumu reytinglerde de kendisini gösterdi. Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında Ana Haber Bülteni ile karşımıza çıkan Portakal’ın reyting sıralamasında birçok diziye kafa tutması ve birincilik sıralamasında istikrarlı olması kanalın yeni sahibinin de dikkatinden kaçmadı. Portakal, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘Kanal Yönetiminin istememesi halinde giderim’ şeklinde ifadelerde bulunmuş ve kanaldan ayrılıp ayrılmayacağı sorularına böyle yanıt vermişti.

TEK BAŞINA BİRİNCİLİĞİ OMUZLUYOR

FOX TV’nin Ana Haber Bülteni spikeri Fatih Portakal’ın geçtiğimiz yıllara göre bu yıl reyting sıralamasında daha fazla başarı gösterdiği ve dizilere kafa tuttuğu ifade ediliyor.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com