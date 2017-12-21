TV8 Yemekteyiz 21 Aralık 2017 79. bölümde Alex Bey yemekleri ile rakiplerini evinde ağırladı. Tüm hafta boyunca iddialı sözleri ve kendine olan güveni ile programa damga vuran Alex Bey, Yunan mutfağında en özel menüleri hazırlayarak rakiplerine sundu. Peki, Alex Beyin yemekleri beğenildi mi? Alex Bey rakiplerinden kaç puan aldı? İşte TV8 21 Aralık 2017 Yemekteyizde yaşananlar…

TV8 ekranlarında hafta içi her gün Onur Büyüktopçu’nun sunumu ile ekranlara gelen Yemekteyizde bugün Yunan yarışmacı Alex Bey rakiplerine evini açtı. Tüm hafta boyunca rakiplerine yaptığı sert eleştiriler ve kendine olan güveni ile gündeme gelen Alex Bey, rakipleri için nasıl bir sofra hazırladı? İşte detaylar…

YEMEKTEYİZ 21 ARALIK 2017 ALEX BEYİN EVİNDE YAŞANANLAR

Yunan yarışmacı Alex Beyin alış verişi oldukça kolay ve hızlı geçti. Malzemelerini alarak evinin yolunu tutan Alex Bey, eve gelir gelmez hemen yemeklerini yapmaya koyuldu. İlk başlarda elinin ağır olduğu düşünülen Alex Bey tüm yemeklerini zamanında yetiştirmeyi başardı. Oldukça özel bir sofra hazırlayan Alex Bey ve sunucu Onur Büyüktopçu, günü Türk ve Yunan dostluğu ilan etti. İlk olarak rakiplerine çorba sunumu yapan Alex Beyin çorbası genel anlamda beğeni almadı. Ana yemeğinde et şiş ikram eden yarışmacının ana yemeği oldukça iyi yorum aldı ve çoğunluk olarak beğenildi. Salatasına ağır eleştiriler alan Alex Bey, bu eleştirileri mezeleri ile kapatmayı başardı ve tatlı sunumunda da çoğunlukla güzel yorumlar aldı. Özellikle de sunucu Onur Büyüktopçu’nun yemeklerini beğendiğini söylediği Alex Bey, yarışmacılar arasında en dişli rakip olmayı başardı.

YEMEKTEYİZ 21 ARALIK 2017 ALEX BEY KAÇ PUAN ALDI?

Alex Bey günün sonunda, Nergis Hanımdan 5, Arzu Hanımdan 5, Yalçın Beyden 4 ve Songül Hanımdan 3 puan alarak günü 17 puanla tamamladı. Yemekteyiz haftanın finali ile yarın Arzu Hanımın evine konuk olacak.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com