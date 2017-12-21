Binlerce öğrencinin merak ve heyecan içinde beklediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav sonuçları açıklandı. İşte ALES sınav sonuçlarını öğreneceğiniz adres ve detayları…

Binlerce öğrenci 2017 yılında girdikleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav sonuçlarını heyecan ve merak içinde beklerken bugün sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Üniversitelerde öğretim görevlisi, uzman, çevirici ve araştırma görevlisi gibi kadrolara atanabilmek adına girilen sınav sonuçları ÖSYM’nin belirlediği tarih olan bugünde açıklandı.

ALES SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Bugün açıklandığı duyurulan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 19 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşmiş ve binlerce öğrenci sınav sonuçları için meraklı bir bekleyişe başlamıştı. ÖSYM’nin takviminde yer alan sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih olan bugün de sınav sonuçları saat 16.45’te açıklandı. 2017 ALES sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin ÖSYM’nin https:\sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekleri duyuruldu. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların verilen bu adrese T.C Kimlik numaraları ve mevcut şifreleri ile girerek sonuçlarını hemen öğrenebilecekleri belirtildi.