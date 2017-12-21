﻿ Son Dakika! Trump’ın Küstah Tehditlerine Aldırış Etmediler! Birleşmiş Milletlerin Kudüs Kararı Belli Oldu

Son Dakika! Trump’ın Küstah Tehditlerine Aldırış Etmediler! Birleşmiş Milletlerin Kudüs Kararı Belli Oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs tasarısına yönelik tehditler savurduğu ülkeler tehditlere boyun eğmedi. Türkiye tarafından Birleşmiş Milletlere sunulan Kudüs tasarısının kabul edildiği son dakika bilgisi olarak verildi.

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Son Dakika! Trump’ın Küstah Tehditlerine Aldırış Etmediler! Birleşmiş Milletlerin Kudüs Kararı Belli Oldu
Son Dakika! Trump’ın Küstah Tehditlerine Aldırış Etmediler! Birleşmiş Milletlerin Kudüs Kararı Belli Oldu Tarih: 2017-12-21 Saat: 20:41:13
Güncelleme : 2017-12-21 20:41:13

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs tasarısına yönelik tehditler savurduğu ülkeler tehditlere boyun eğmedi. Türkiye tarafından Birleşmiş Milletlere sunulan Kudüs tasarısının kabul edildiği son dakika bilgisi olarak verildi.

Türkiye tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunulan Kudüs tasarısının ABD Başkanı Donald Trump’tan yapılan tüm tehditlere rağmen kabul edildiği duyuruldu.

TASARIDA TRUMP’IN KARARININ YOK SAYILMASI AMAÇLANIYOR

Türkiye ve Yemen’in ortaklaşa Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunduğu Kudüs tasarısında hedefin ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in Başkenti olarak tanıma kararının ‘yasa dışı’ kabul edilmesinin amaçlandığı belirtiliyor. Türkiye ve Yemen tarafından sunulan tasarıda, Kudüs’ün statüsünün müzakerelerle belirlenmesi çağrısı yapıldığı öğrenildi.

ABD ÜLKELERİ TEHDİT ETMİŞTİ

Türkiye tarafından BM’ye sunulan Kudüs tasarısının BM Genel Kurulunda görüşmelerinin yapılmasından hemen öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, Genel Kurul’da görüşülecek olan tasarıda oy kullanacak olan ülkeleri kendisinden aksi bir oy kullanmaları durumunda finansal yardımı kesmekle tehdit etmişti. Öte yandan ABD BM Daimi Temsilcisi olan Nikki Haley yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda gerçekleşecek olan görüşme hakkında ABD Başkanı Trump’ın kendisinden görüşmeyi yakın takibe almasını ve ABD’ye karşı oy kullananları belirleyerek bu ülkelerin raporunu tutmasını istediğini açıklamıştı. Haley’de, kendisinin lehte oy kullanan tüm ülkeleri takip ederek rapor edeceğini ABD Başkanı Trump’a sunacağını ifade etmişti.

 

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