Hindistan Rajasthan şehrinde bir adamın annesinin eşlerinden memnun olmamasından dolayı iki karısını araba içine kilitleyerek diri diri yaktığı öğrenildi.

Olay, Hindistan’ın Rajatshan şehrinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Deepa Ram isimli adamın biri 25 diğeri 27 yaşlarında olan iki karısını kendilerine takı alacağını söyleyip kandırarak diri diri yaktığı öğrenildi. Adamın dehşete düşüren katliamı annesinin iki karısından memnun olmamasından dolayı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

ARABA İÇİNE SOKARAK ATEŞE VERDİ

Deepa Ram isimli adamın Daira Devi ve Mali Devi isimli iki karısını kendilerine takı alacağını söyleyip kandırarak şehir dışına geldiklerinde aracın içine kilitleyerek ateşe verdiği öğrenildi. Yaşanan olay sonrasında polis tarafından yakalanan 3 çocuk babası cani adamın verdiği ifadesinde, annesinin iki eşinden de memnun olmadığını ve hiç anlaşamadıklarından dolayı onları yaktığını söylediği öğrenildi. Adamın, arabaya bindirdiği eşleriyle şehir dışına çıkana kadar annesi yüzünden kavga ettiğini söylediği bu yüzden de gözünün döndüğü ve arabanın içine kilitlediği iki karısını ateşe vererek yaktığını söylediği öğrenildi.

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Adamın arabayı ateşe verdiği sıralarda eşlerinden birinin arabadan kendi çabasıyla kurtulduğu ve dışarı çıktığı yardım çığlıklarıyla bağırmaya başladığı sırada gözü dönmüş adamın onu zorla arabaya geri soktuğu öğrenildi. İki karısını arabanın içine kilitleyerek diri diri yakan cani koca polis tarafından tutuklandı.