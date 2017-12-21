Galatasaray’da Ugor Tudor ayrılığının ardından gündeme gelmeye başlayan Fatih Terim son olarak sosyal medya hesabından Galatasaray etiketi yaparak ‘Nerede Kalmıştık’ şeklinde bir paylaşımda bulundu. Terim’in bu paylaşımı sonrasında Galatasaray yetkilileri de resmi bir açıklama yaparak haberi doğruladı.

Galatasaray’da Ugor Tudor döneminin kapanmasının ardından taraftarların en çok istediği isim olan Fatih Terim dönemi resmen başladı. Fatih Terim’in yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından Galatasaray yetkililerinden gelen resmi açıklamada Fatih Terim’in resmi olarak Galatasaray’ın teknik direktörü olduğu duyuruldu.

‘NEREDE KALMIŞTIK’

Başarılı teknik adam Fatih Terim şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Nerede Kalmıştık’ ifadesini kullanarak Galatasaray’ı bu gönderiyi etiketlemişti. Sosyal medyanın da gündemine düoturan bu paylaşım sonrasında Galatasaray’dan beklenen resmi açıklama geldi ve Fatih Terim’in resmi olarak Sarı Kırmızılıların teknik direktörü olduğu kamuoyuna duyuruldu.

FATİH TERİM DÖRDÜNCÜ KEZ GALATASARAY’DA

Kısa bir süre önce teknik direktör Ugor Tudor ile yollarını ayıran Sarı Kırmızılı takım yeni teknik direktör arayışına başlarken taraftarlardan ve çoğu Galatasaray yetkilisinden Fatih Terim sesleri yükselmeye başlamıştı. Bugüne kadar Fatih Terim cephesinden herhangi bir açıklama veya yorum gelmezken Terim’in sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşım sonrasında Galatasaray yetkililerinden de gelen açıklamayla deneyimli teknik adamın takımın başına resmen geçtiği belirtildi. Bu durumda ‘İmparator’ lakaplı Fatih Terim dördüncü defa Galatasaray’ın teknik direktörü oldu.