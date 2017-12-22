Uyurken ağızdan su gelmesi zaman zaman uyku anında hissedilebilen ancak çoğu kişinin uyandıktan sonra fark ettiği bir durumdur. Uzmanlar, kimsenin önemsemediği ancak büyük rahatsızlık duyduğu bu olayın birçok hastalığın habercisi olabileceğini belirtiyor.

Çoğu kişinin başına gelen ancak hiç önemsenmeyen durum zaman zaman çok rahatsız edici bir hal alabiliyor. Uyurken ağızdan su gelmesi en başta ağızda kuruluğa neden olabiliyor ve bu durumu her yaşta insan yaşayabiliyor.

UYURKEN AĞIZDAN SU GELMESİNİN NEDENLERİ?

Çoğunluk olarak bebeklerde ve çocuklarda görülen bu problem yetişkinlerinde başına gelebiliyor. Uykudan yaşanan bu problemin baş nedeni olarak kişinin ağzı açık uyuması, yanlış uyku pozisyonu, yaşadığı diş sorunları, alerjik rahatsızlıklar, reflü, kullanılan ilaçların yan etkileri, sinir sistemi bozuklukları, ağız anatomisinde yaşanan sağlık sorunu veya kıl kurdu olarak belirtiliyor. Uzmanlar, sayılan bu nedenler arasında ciddi ve geri dönüşü olmayan sağlık problemlerinin de durumu tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

AĞIZDAN SU GELMESİNİ ENGELLEMK İÇİN NE YAPILMALI?

Hemen hemen herkesin bir kez bile olsa yaşadığı bu problem çoğu kişide sürekli olarak görülebiliyor. Uzmanlar, bu durumun engellenebilmesi için ilk olarak durumun herhangi bir sağlık probleminden gelip gelmediğini anlamak gerektiğini eğer sorun sağlık problemlerinden kaynaklanmıyorsa kendi yöntemlerinizle kolayca bu sorundan kurtulabileceğinizi belirtiyor. Uzmanların problemin yaşanmasına neden olan sağlık sorunları arasında kendinizde gördüğünüz bir problem bulunmuyorsa uyku esnasında ağzınızdan gelen suyu alçak gelen yastığınızı değiştirerek kolayca ortadan kaldırabilirsiniz. Aynı zamanda geniz eti veya burnunuzda anatomik bazı bozukluklar yaşıyorsanız hemen bir kulak burun boğaz doktoruna başvurarak yaşadığınız rahatsız edici durumdan kurtulabilirsiniz.