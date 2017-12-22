FOX TV’nin sevilen moda yarışması Stil Avcılarında haftanın finali heyecanı başladı. Melekler ve Yıldızlar takımında haftanın finali heyecanı yaşanırken günün sonunda hangi takımdan kimin eleneceği de merakla beklenmeye başladı. Peki, Stil Avcıları 22 Aralık 2017 haftanın finalinde neler yaşandı? Melekler takımı mı, Yıldızlar takımı mı birinci oldu? Haftanın finalinde hangi isim elendi? İşte detaylar…

Jüri koltuğunda, Demet Şener, Hakan Akkaya ve Uğurkan Erez’in oturduğu Stil Avcıları 22 Aralık 2017 haftanın finali bölümüyle ekranlara gelecek. Yarışmanın yeni bölümünde verilecek olan konsept ve her iki takımdan da yarışacak olan isimler merakla bekleniyor. Günün sonunda jüri karşısına geçecek olan her iki takımdan kim birinci olacak? Melekler takımından mı yoksa Yıldızlar takımından mı veda yaşanacak?

STİL AVCILARI 22 ARALIK 2017 HAFTANIN FİNALİNDE HANGİ TAKIM KAZANDI?

Stil Avcıları 22 Aralık 2017 haftanın finalinde kazanan takım Yıldızlar takımı oldu. Takımı final gününde Tuğçe temsil ederken Tuğçe'nin Hip Hop dansı ve kıyafeti jüriden iyi yorum ve puan aldı. Tuğçe Hip Hop kıyafetini baştan aşağı doğru uygulayarak jüriden 25 puan aldı. Melekler takımının tensilcisi Kübra ise Hint dansı yaptı. Kübra'nın Hint dansı için kullandığı kıyafet jüri tarafından beğenilmedi. Günün sonunda Yıldızlar takımı toplamda 105 puanla haftanın birincisi olurken 10 bin liralık ödülün sahibi Tuğçe paraları takım arkadaşları arasında paylaştırdı.

STİL AVCILARI 22 ARALIK 2017 KİM ELENDİ?

Stil Avcıları 22 Aralık 2017 haftanın finalinde en az puan alan Melekler takımından oylamaya Buket ve Kübra kaldı. Takım arkadaşları tarafından ismi en çok yazılan Buket haftanın elenen ismi oldu. Buket'in vedasında odukça duygusal anlar yaşandı. Kübra ise gitmesi gerekenin kendisi olduğunu düşündüğünü Buket'e haksızlık yapıldığını söyledi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com