Bugün Ankara merkezli olarak başlatılan 9 ilde FETÖ operasyonu düzenlendiği ve Jandarma Genel Komutanlığı içerisinde görevli olan 7’si albay ve 9’u yarbay olmak üzere toplamda 16 rütbeli askerin gözaltına alındığı öğrenildi. İşte detaylar…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara merkezli olarak başlatılan FETÖ soruşturmasında toplamda 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda, 7 albay, 9 yarbay olmak üzere 16 yüksek rütbeli askerin gözaltına alınarak sorguları için emniyete götürüldükleri bilgisine ulaşıldı.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Cumhurşyet Başsavcılığı'nın başlattığı ve 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı içerisindeki mahrem yapılanmasında yüksek rütbeli 16 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

YÜKSEK RÜTBELİ SUBAYLAR GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik olarak düzenlenen Ankara merkezli 9 ildeki eş zamanlı operasyonda 16 muvazzaf subaydan oluşan 7'si albay, 9'u yarbay olmak üzere 16 kişinim gözaltına alındığı duyuruldu.

44 ÖĞRETMEN HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI

Aynı zamanda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında terör örgütü FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen ve çıkarılan yeni KHK kararı ile kapatılan okullarda görev yapmakta olan toplamda 44 öğretmen hakkında da gözaltı çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı.