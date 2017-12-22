Geride bıraktığımız günlerde kendisinden 39 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine giren Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman, Nihat Doğan’ın da sunuculuğunu yaptığı ‘Söylemezsem Olmaz’ programının canlı yayınına konuk oldu. Nihat Doğan, Ahmet Arıman’ı canlı yayında adeta soru yağmuruna tuttu.

Efsane Hababam Sınıfı’nda Hayta İsmail olarak akıllara kazınan ünlü oyuncu Ahmet Arıman, geçtiğimiz günlerde kendisinden 39 yaş küçük genç sevgilisi Kader Kaynak ile hayatını birleştiren imzayı attı. Magazin gündemlerinin en çok konuşulan konusu olan bu evlilik sonrasında sık sık açıklamalarıyla gündeme gelen Ahmet Arıman, Beyaz TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

NİHAT DOĞAN’DAN MERAK EDİLEN SORU

Canlı yayında programın yorumcularından Nihat Doğan’ın soru yağmuruna tuttuğu Ahmet Arıman’a herkesin merak ettiği o soru yöneltildi. Programın yorumcusu Nihat Doğan, ’35 yaşındaki kızınız 75 yaşındaki bir adamla evlense ona ne derdiniz?’ sorusunu yöneltince Ahmet Arıman, kızının ilk evliliğiyse kesinlikle izin vermeyeceğini ancak boşanmışsa ve bu adamla evlenmek istiyorum derse kızını uyaracağını ama kabul edeceğini söyledi. Ancak ilk evliliği olması halinde kesinlikle izin vermeyeceğini üstüne basarak yineledi.

STÜDYO BUZ KESTİ

Nihat Doğan tarafından herkesin merak ettiği o soru soruyu yanıtlayan Ahmet Arıman’ın soru karşısında oldukça gerildiği ve sinirlendiği de dikkatli gözlerden kaçmadı. Ahmet Arıman soruyu duyduğunda adeta stüdyoda buz kesti.

Haber Kanağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com