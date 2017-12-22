Antalya Konyaaltı ilçesinde işine son verildiği öğrenilen bir kişi eski çalıştığı restorana gelerek elindeki silahla dehlet saçtı. Önce patronunu öldüren saldırgan daha sonra restoranda çalışan 2 garsonu öldürerek aynı silahla olay yerinde intihar etti.

Olay, Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bugün saat 10.30 sularında meydana geldi. Çalıştığı restorandaki işine son verildiği öğrenilen bir adam eline aldığı silahla eski çalıştığı restorana gelerek dehşet saçtı.

3 KİŞİYİ ÖLDÜREREK İNTİHAR ETTİ

Restorana gelen ve elindeki silahla eski patronunu öldüren gözü dönmüş adam daha sonra restoranda çalışmakta olan 2 garsonu öldürdü. 3 kişinin hayatına son veren adam olay yerinde aynı silahla kendisini de vurarak intihar etti. Yaşananlar sonrasında olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildiği öğrenildi.

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Konyaaltu ilçesinde eski çalıştığı iş yerine gelen 26 yaşındaki Saddam Korkmaz, iş yerinde bulunan eski patronu 50 yaşındaki Gani Kocabaş'ı vurduktan sonra restoranda çalışan diğer garsonlar Şenol Öztaş ve Gizem Ege'yi de vurarak öldürdü. Restoranda çalışan diğer garsonları arayan ancak bulamayan Saddam Korkmaz daha sonra aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Adamın öldürmek için aradığı ancak bulamadığı diğer garsonların canlarını kurtarmak için restoranın buzhanesine saklandıkları öğrenildi.

HABERİ ALAN YAKINLARI AKIN ETTİ

Restoranda yaşanan dehşeti haber alan yakınlar olay yerine akın ederken bazılarının fenalaştığı görüldü. Polisin incelemeleri sürerken Saddam Korkmaz'ındehşet saçtığı restoranda 5 yılfır garson olarak çalıştığı ve 2 gün önce işten çıktığı işten çıkarıldığı öğrenildi.