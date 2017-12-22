Sakarya Akyazı ilçesinde 8 aylık hamile olduğu öğrenilen bir kadının beline taktığı tabancayı çıkardığı sıralarda tabancanın bir anda ateş aldığı ve çıkan kurşunun kadının karnındaki 8 ayık bebeğin kafasına isabet ederek bebeği öldürdüğü öğrenildi.

Olay, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Altındere Mahallesinde meydana geldi. 34 yaşında ve 8 aylık hamile olduğu öğrenilen G.K isimli kadının kocasına ait olduğu öğrenilen ruhsatlı tabancayı belinden çıkardığı sıralarda tabancanın kazara ateş aldığı ve tabancadan çıkan kurşunun annenin karnındaki bebeğin kafasına isabet ettiği öğrenildi.

KURŞUN ANNE KARNINDAKİ BEBEĞİN KAFASINA İSABET ETTİ

Kocasına ait olduğu belirlenen ruhsatlı silahı beline takan anne G.K’nın silahı belinden çıkardığı sıralarda silahın aniden ateş aldığı ve çıkan kurşunun anne karnındaki 8 aylık bebeğin kafasına isabet ederek bebeği öldürdüğü belirlendi. Talihsiz bebek henüz dünyaya gözlerini açamadan hayatını kaybederken annenin ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

ANNENİN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan anne G.K’nın doktorlar tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından buradan ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Doktorlar anne karnındaki 8 aylık bebeğin kafasına isabet eden kurşun nedeniyle öldüğünü belirlerken anne G.K’nın tedavi altında olduğunu ancak hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi verdi.