Magazin gündemlerinde sık sık çapkınlıklarıyla yer alan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil son olarak yaptığı bir paylaşımla kendi kendini rezil etti. Sosyal medya hesabı Instagram’dan yanlışlıkla çıplak kadın fotoğrafı paylaşan

Mehmet Ali Erbil durumu fark eder etmez fotoğrafı kaldırdı.

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, magazin gündemlerini sallamaya devam ediyor. Son olarak şahsi sosyal medya hesabı Instagramından çıplak kadın fotoğrafı paylaşan Erbil, durumun farkına vararak fotoğrafı hemen silse de birçok kullanıcı ünlü komedyeni yorum yağmuruna tutmaya başladı.

FARK EDİNCE KALDIRDI

Geride bıraktığımız aylarda sık sık kadınlarla görüntülenen ve en son sevgilisinin hamile olduğu ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, magazin manşetlerinde ilk sırada yer almıştı. Yaşanan skandalların ardından bir süredir ortalarda görülmeyen ünlü komedyenin son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyanın en çok konuşulan olayı oldu. Erbil, yanlışlıkla iç çamaşırlı bir kadın fotoğrafı paylaşarak herkesi şok etti. Durumun farkına vardıktan sonra hemen fotoğrafı sildiği görülen Erbil, çoktan sosyal medyanın diline düşmüştü.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Mehmet Ali Erbil’in Instagram hesabından yaptığı skandal paylaşım sonrasında sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutulurken birçok kullanıcının yorumda Erbil’in paylaştığı fotoğrafa tepki gösterdiği görüldü. Paylaşılan fotoğraf sosyal medyada da hızla yayılarak kısa sürede en çok konuşulan konu oldu.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com