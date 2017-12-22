﻿ İşgalci İsrail Türk Bayrağını Görünce Çıldırdı! Mescid-i Aksa Girişinde 2 Türk’e Gözaltı

İşgalci İsrail Türk Bayrağını Görünce Çıldırdı! Mescid-i Aksa Girişinde 2 Türk’e Gözaltı

İsrail polisi Filistin’de işgaline devam ediyor. Son olarak İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya girmek üzereyken üzerinde Türk bayraklı tişörtleri gördükleri 2 Türk vatandaşı gözaltına aldı.

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İşgalci İsrail Türk Bayrağını Görünce Çıldırdı! Mescid-i Aksa Girişinde 2 Türk’e Gözaltı
İşgalci İsrail Türk Bayrağını Görünce Çıldırdı! Mescid-i Aksa Girişinde 2 Türk’e Gözaltı Tarih: 2017-12-22 Saat: 23:02:50
Güncelleme : 2017-12-22 23:02:50

İsrail polisi Filistin’de işgaline devam ediyor. Son olarak İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya girmek üzereyken üzerinde Türk bayraklı tişörtleri gördükleri 2 Türk vatandaşı gözaltına aldı. 

Bugün akşam namazının ardından Mescid-i Aksa’nın giriş kapısında İsrail polisi ve bir grup Türk vatandaşı arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından 2 Türk vatandaşının gözaltına alındığı öğrenildi.

TÜRK BAYRAKLI TİŞÖRTLERİ ÇIKARTMALARI İSTENDİ

Olayla ilgili alınan bilgilere göre, Mescid-i Aksa’nın girişinde aralarında çocuklarında yer aldığı bir Türk grubunun üzerindeki Türk bayraklı tişörtleri ve başlarındaki fesleri gören İsrail polisinin Türk grubunun önünü keserek üstlerindeki tişörtleri çıkartmaları istendiği ve Harem-i Şerif’e girmelerini engelledikleri öğrenildi. Türk grubu ve İsrail polisi arasında arbede yaşandığı bilgisine de ulaşıldı.

2 TÜRK VATANDAŞINI GÖZALTINA ALDILAR

Üstlerine giydikleri Türk bayraklı tişörtlerin çıkarılması istenen Türk vatandaşlarının İsrail polisine tepki gösterdiği ve iki grup arasında yaşanan arbede sonrasında 2 Türk vatandaşının gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan İsrail polisinin engellediği Türk vatandaşlarının Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmek için Belçika’dan geldikleri ve çifte vatandaşlık sahibi oldukları öğrenildi. 

GÖZALTINA ALINANLARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Mescid-i Aksa’yı işgal eden İsrail polisi tarafından gözaltına alınan Türk vatandaşları hakkında herhangi bir açıklama gelmezken gözaltına alınan 2 Türk vatandaşın isimlerinin Mehmet Kargılı ve Abdullah Kızılırmak olduğu öğrenildi.

 

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