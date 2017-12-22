İsrail polisi Filistin’de işgaline devam ediyor. Son olarak İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya girmek üzereyken üzerinde Türk bayraklı tişörtleri gördükleri 2 Türk vatandaşı gözaltına aldı.
Bugün akşam namazının ardından Mescid-i Aksa’nın giriş kapısında İsrail polisi ve bir grup Türk vatandaşı arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından 2 Türk vatandaşının gözaltına alındığı öğrenildi.
TÜRK BAYRAKLI TİŞÖRTLERİ ÇIKARTMALARI İSTENDİ
Olayla ilgili alınan bilgilere göre, Mescid-i Aksa’nın girişinde aralarında çocuklarında yer aldığı bir Türk grubunun üzerindeki Türk bayraklı tişörtleri ve başlarındaki fesleri gören İsrail polisinin Türk grubunun önünü keserek üstlerindeki tişörtleri çıkartmaları istendiği ve Harem-i Şerif’e girmelerini engelledikleri öğrenildi. Türk grubu ve İsrail polisi arasında arbede yaşandığı bilgisine de ulaşıldı.
2 TÜRK VATANDAŞINI GÖZALTINA ALDILAR
Üstlerine giydikleri Türk bayraklı tişörtlerin çıkarılması istenen Türk vatandaşlarının İsrail polisine tepki gösterdiği ve iki grup arasında yaşanan arbede sonrasında 2 Türk vatandaşının gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan İsrail polisinin engellediği Türk vatandaşlarının Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmek için Belçika’dan geldikleri ve çifte vatandaşlık sahibi oldukları öğrenildi.
GÖZALTINA ALINANLARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI
Mescid-i Aksa’yı işgal eden İsrail polisi tarafından gözaltına alınan Türk vatandaşları hakkında herhangi bir açıklama gelmezken gözaltına alınan 2 Türk vatandaşın isimlerinin Mehmet Kargılı ve Abdullah Kızılırmak olduğu öğrenildi.