İsrail polisi Filistin’de işgaline devam ediyor. Son olarak İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya girmek üzereyken üzerinde Türk bayraklı tişörtleri gördükleri 2 Türk vatandaşı gözaltına aldı.

Bugün akşam namazının ardından Mescid-i Aksa’nın giriş kapısında İsrail polisi ve bir grup Türk vatandaşı arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından 2 Türk vatandaşının gözaltına alındığı öğrenildi.

TÜRK BAYRAKLI TİŞÖRTLERİ ÇIKARTMALARI İSTENDİ

Olayla ilgili alınan bilgilere göre, Mescid-i Aksa’nın girişinde aralarında çocuklarında yer aldığı bir Türk grubunun üzerindeki Türk bayraklı tişörtleri ve başlarındaki fesleri gören İsrail polisinin Türk grubunun önünü keserek üstlerindeki tişörtleri çıkartmaları istendiği ve Harem-i Şerif’e girmelerini engelledikleri öğrenildi. Türk grubu ve İsrail polisi arasında arbede yaşandığı bilgisine de ulaşıldı.

2 TÜRK VATANDAŞINI GÖZALTINA ALDILAR

Üstlerine giydikleri Türk bayraklı tişörtlerin çıkarılması istenen Türk vatandaşlarının İsrail polisine tepki gösterdiği ve iki grup arasında yaşanan arbede sonrasında 2 Türk vatandaşının gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan İsrail polisinin engellediği Türk vatandaşlarının Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmek için Belçika’dan geldikleri ve çifte vatandaşlık sahibi oldukları öğrenildi.

GÖZALTINA ALINANLARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Mescid-i Aksa’yı işgal eden İsrail polisi tarafından gözaltına alınan Türk vatandaşları hakkında herhangi bir açıklama gelmezken gözaltına alınan 2 Türk vatandaşın isimlerinin Mehmet Kargılı ve Abdullah Kızılırmak olduğu öğrenildi.