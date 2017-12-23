﻿ Meteoroloji Arka Arkaya Uyarmıştı! Beklenen Kar Ülkeye Giriş Yaptı

Meteoroloji Arka Arkaya Uyarmıştı! Beklenen Kar Ülkeye Giriş Yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir arka arkaya yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı ülkeye Tekirdağ’dan giriş yaptı.

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Meteoroloji Arka Arkaya Uyarmıştı! Beklenen Kar Ülkeye Giriş Yaptı
Meteoroloji Arka Arkaya Uyarmıştı! Beklenen Kar Ülkeye Giriş Yaptı Tarih: 2017-12-23 Saat: 01:35:28
Güncelleme : 2017-12-23 01:35:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir arka arkaya yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı ülkeye Tekirdağ’dan giriş yaptı. 

Meteoroloji ve AKOM’dan gelen arka arkaya uyarıların ardından kar yağışı Tekirdağ’dan yurda giriş yaptı. Akşam saatleri itibariyle şehir merkezinde kar yağışı başladı. 

KAR YAĞIŞI YURDA GİRİŞ YAPTI

Balkanlar üzerinden yurda giriş yapması beklenen ve beraberinde kar yağışını da getirmesi beklenen soğuk hava dalgası yurda akşam saatlerinde giriş yaptı. Akşam saatlerinde Tekirdağ merkezde etkili olmaya başlayan kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde de etkisi gösteriyor.

 KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Ülkeye Tekirdağ üzerinden giriş yapan kar yağışının ne kadar süre etkili olacağı ve hangi illere uğrayacağı merak edilirken kar yağışının başladığı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Belediye ekipleri kar yağışı nedeniyle yolların kapanması ihtimaline karşı hazırda beklerken araç sürücüleri de yollardaki yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı. Kentte etkili olmaya başlayan kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığının -5 dereceye kadar düştüğü belirtildi. Öte yandan Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, yurda giriş yapan kar yağışının İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde etkili olacağı belirtildi. Yine yapılan tahminlerde İstanbul’da kar yağışının hafta sonu başlamasının beklendiği aktarıldı. Tekirdağ’da ise akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği duyuruldu.

 

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